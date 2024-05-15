Росіяни вдарили по густонаселеному району Харкова: є постраждалі, пошкоджена 5-поверхівка
За попередніми даними, російські війська завдали удару по "району щільної житлової забудови" у Харкові. Пошкоджено п'ятиповерховий будинок. Наразі відомо про двох постраждалих людей.
Джерело: мер міста Ігор Терехов та голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у соцмережах
Пряма мова: "Попередньо, знову приліт по району щільної житлової забудови".
Деталі: За словами міського голови, наразі з'ясовуються деталі обстрілу та збирається інформація про постраждалих та руйнування.
Близько шостої години вечора він писав про кілька вибухів у місті.
Оновлено: Як повідомив Синєгубов, внаслідок обстрілу Шевченківського району Харкова пошкоджено 5-поверхову будівлю.
Травмовано двоє цивільних чоловіків 40 та 20 років. Вони госпіталізовані.
Що передувало:
- У результаті ворожого обстрілу Харкова ввечері 14 травня поранення отримала 21 особа, зокрема троє дітей.
- 10 травня російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині.