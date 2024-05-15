Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Росіяни вдарили по густонаселеному району Харкова: є постраждалі, пошкоджена 5-поверхівка

Євген КізіловСереда, 15 травня 2024, 20:55
Росіяни вдарили по густонаселеному району Харкова: є постраждалі, пошкоджена 5-поверхівка
ігор терехов. фото: його сторінка у facebook

За попередніми даними, російські війська завдали удару по "району щільної житлової забудови" у Харкові. Пошкоджено п'ятиповерховий будинок. Наразі відомо про двох постраждалих людей.

Джерело: мер міста Ігор Терехов та голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у соцмережах

Пряма мова: "Попередньо, знову приліт по району щільної житлової забудови".

Реклама:

Деталі: За словами міського голови, наразі з'ясовуються деталі обстрілу та збирається інформація про постраждалих та руйнування.

Близько шостої години вечора він писав про кілька вибухів у місті.

Оновлено: Як повідомив Синєгубов, внаслідок обстрілу Шевченківського району Харкова пошкоджено 5-поверхову будівлю.

ВІДЕО ДНЯ

Травмовано двоє цивільних чоловіків 40 та 20 років. Вони госпіталізовані.

Що передувало:

  • У результаті ворожого обстрілу Харкова ввечері 14 травня поранення отримала 21 особа, зокрема троє дітей.
  • 10 травня російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині.

Теми: Харківобстрілракетний ударвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Дуда порівняв смерть президента Ірану із загибеллю Качинського під Смоленськом

Ввечері вимикатимуть світло попри зменшення дефіциту в енергосистемі: коли почнуть

відео, оновленоУ Луганську прогриміли вибухи: кажуть про удар по військовому містечку окупантів

доповнено Президент Ірану Раїсі загинув у катастрофі вертольота

Повітряні сили знищили усі 29 "Шахедів", якими РФ атакувала Україну

В "Укренерго" розповіли, скільки ще вимикатимуть світло й чи вплине на це потепління

Усі новини...
Харків
Евакуація з Харкова не планується, навпаки до нас евакуюють з області − Терехов
ISW: Росіяни на Харківщині використали нову тактику наступу
У Харкові відомо про 21 постраждалого від вечірніх обстрілів
Останні новини
14:58
5 років президентства: здобутки Володимира Зеленського в цифрах
14:52
Росіяни обстріляли Степногірськ, один загиблий – Запорізька ОВА
14:45
Коли і за який термін військовозобов’язані мають пройти ВЛК? Пояснення
14:37
Прем’єр Грузії спробував налякати протестувальників проблемами в Україні
14:36
Секретар РНБО: Україна усвідомлює, що війна кінчиться переговорами. Для цього є формула Зеленського
14:32
Завершили розслідування щодо Гринкевича-старшого у справі про підкуп керівництва ДБР
14:29
Британська розвідка: У Росії проблеми через дефіцит робочої сили
14:25
Майбутня лінійка iPhone 16 може отримати два нові кольори
14:23
У Мінстратегпром розширили можливості бронювання працівників ОПК
14:16
КолонкаНана Гонгадзе про те, чому Україні важливо підтримати Грузію зараз
Усі новини...
Реклама:
Реклама: