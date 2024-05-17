Минобороны представило приложение "Резерв+", где можно обновить учетные данные ТЦК

Министерство обороны запускает мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов.

Источник: пресс-служба МОУ

Дословно: "18 мая вступает в силу обновленный закон о мобилизации. Что это значит?

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С завтрашнего дня все мужчины в возрасте 18-60 лет в течение 60 дней – до 16 июля включительно, должны обновить свои учетные данные. Во время обновления данных направление на ВВК выдаваться не будет. Такое направление может быть выписано в случае необходимости позже".

Детали: В Минобороны объясняют, что обновить данные можно любым из следующих способов:

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Онлайн – через приложение "Резерв+" (так называемый электронный кабинет -ред.). Оно будет доступно для загрузки на смартфонах через App Store и Google Play Market с 18 мая.

Объясняется, что "Резерв+" предоставляет возможность оперативного обновления данных и доступа к информации в реестре "Оберіг". После обновления данных в приложении можно будет увидеть информацию из реестра "Оберіг" относительно себя.

Также обновить данные можно оффлайн в Территориальных центрах комплектования или Центрах предоставления административных услуг, которые действуют по всей стране.

Если вы будете обновлять данные через ТЦК, кроме самой выписки из реестра, вы также получите соответствующую отметку в военный билет, объясняют в МОУ.

Дословно: "С 18 июня в приложении "Резерв+" также заявится QR-код, отсканировав который соответствующие представители власти смогут мгновенно получить информацию о вашем статусе как военнообязанного, призывника или резервиста".

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