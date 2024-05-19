Пограничники не проверяют военно-учетные документы у дальнобойщиков – ГПСУ

На данный момент Государственная пограничная служба при пересечении границы не проверяет военно-учетные документы у водителей, осуществляющих международные перевозки.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона

Детали: По словам представителя ГПСУ, с 18 мая, когда вступил в силу новый закон о мобилизации, пограничники начали проверять военно-учетные документы у определенных категорий мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

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"Это касается лиц, которые забронированы на время мобилизации или военное положение, которые не пригодны в соответствии с заключением ВВК и исключены из воинского учета по состоянию здоровья, лиц, у которых на содержании есть трое и более детей до 18 лет, кто самостоятельно воспитывает ребенка до 18 лет или у кого есть ребенок до 18 лет и жена, которая проходит военную службу, а также других лиц, подпадающих под пункт 26 правил", - сказал он.

Прямая речь: "Мы не проверяем на данный момент военно-учетный документ у других категорий лиц – в первую очередь, лиц с инвалидностью, лиц, сопровождающих людей с инвалидностью, мы не проверяем военно-учетный документ у лиц, которые перевозят гуманитарные грузы, а также у водителей, осуществляющих международные перевозки товаров и пассажиров".

Больше деталей: На вопрос, был ли в таком случае неуместным протест дальнобойщиков в субботу, Демченко сказал, что "относительно собственно правил пересечения границы, то для водителей на данный момент ничего не изменилось".

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"Те лица, которые есть в системе "Шлях", которые имеют соответствующие разрешения, как и раньше, могут пересекать границу по тем же правилам, для них они не изменились. В любой момент могут быть внесены изменения правительством в правила пересечения границы, в постановление №57. Если там будут прописаны в дальнейшем какие-то особые условия или изменения для каких-то категорий, конечно, пограничники будут применять. Но на данный момент у водителей мы не проверяем военно-учетные документы", - пояснил он.

Демченко отметил, что также военно-учетные документы не проверяются у работников железной дороги, у лиц, которые относятся к авиационной и морской отрасли, а также лиц, занимающих определенные должности.

Что предшествовало: В субботу в Одесской области водители фур в субботу частично перекрывали трассу Киев-Одесса, протестуя против закона о мобилизации.

Ранее в ГПСУ объясняли, что со вступлением в силу закона о совершенствовании мобилизации для отдельных категорий украинских граждан при пересечении границы будет обязательным наличие военно-учетных документов. В то же время это не будет касаться водителей, осуществляющих перевозки медицинских грузов и гуманитарной помощи, а также международные перевозки грузов и пассажиров.

29 апреля Ассоциация международных автоперевозчиков заявила, что во время возвращения в Украину из-за границы сотрудники ТЦК и СП снимают водителей прямо с рейсов и силой забирают в центры комплектования.

В пресс-службе Закарпатского ОТЦК и СП на это ответили, что отправка водителей грузовиков в ТЦК и СП связана с тем, что при осмотре документов не всегда есть возможность на месте проверить все военно-учетные данные, а водители грузовых транспортных средств такие же граждане Украины, как и другие.