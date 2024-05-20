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Атака дронов СБУ на Славянский НПЗ: россияне подтвердили повреждения на заводе

Валентина РоманенкоПонедельник, 20 мая 2024, 11:45
Атака дронов СБУ на Славянский НПЗ: россияне подтвердили повреждения на заводе
СЛАВЯНСКИЙ НПЗ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО «РИА НОВОСТИ»

На Славянском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае РФ подтвердили, что в результате атаки беспилотников 19 мая повреждена как минимум одна установка.

Источник: представитель компаний "Славянск ЭКО" в комментарии РИА "Новости", "Радио Свобода"

Детали: По его словам, масштаб повреждений "до конца ещё не известен".

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В ночь на 19 мая власти Краснодарского края РФ сообщили о падении дрона на территорию НПЗ, добавив, что возгорания, повреждений и пострадавших не было. Утром администрация Славянска-на-Кубани, где находится предприятие, уточнила, что на территорию завода упали шесть беспилотников, заявив, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Позже директор по комплексной безопасности группы компаний "Славянск ЭКО" Эдуард Труднев рассказал, что на территории предприятия есть видимые разрушения. НПЗ приостановил работу.

Источник "Украинской правды" подтвердил, что в ночь на 19 мая Славянский нефтеперерабатывающий завод в РФ поразили дроны Службы безопасности Украины.

Темы: беспилотникиСБУнефтьРосcия
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