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Десять военных ВСУ завершили обучение по обслуживанию F-16 в Нидерландах

Иванна Костина, Валентина РоманенкоВторник, 21 мая 2024, 12:20
Десять военных ВСУ завершили обучение по обслуживанию F-16 в Нидерландах
иллюстративное фото с сайта "Армія Inform"

Десяток украинских военнослужащих завершили обучение в Нидерландах по обслуживанию истребителей F-16.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Минобороны Нидерландов

Детали: Страна согласилась предоставить Украине минимум 24 истребителя F-16. Их тоже нужно обслуживать.

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Украинцы упражнялись в обслуживании всех важных для пилота истребителя частей. Речь идет о шлеме, кислородных системах и парашютах на борту.

Тренировка также включала формирование и проверку аварийно-спасательного пакета. Это позволяет пилоту выжить в течение нескольких дней после аварийной посадки. Он содержит среди прочего пищу и медикаменты.

Указано, что тренировки готовят курсантов ко всем возможным рискам во время полетов на F-16. В конце концов это также обеспечит лучшую защиту для украинских пилотов.

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Программа занятий была разработана кластером оборудования для обеспечения безопасности полетов (VVU). "Пилоты F16 фактически отдают свою жизнь в руки солдат, обслуживающих самолеты. Как только они взлетают, они знают, что могут положиться на знания и навыки этих людей и что самолет будет в порядке", - сказали в Минобороны Нидерландов.

Нидерланды также являются одним из инициаторов создания Европейского образовательного центра F-16 (EFTC) в Румынии. 11 самолетов F-16 уже предоставлены в распоряжение EFTC.

Напомним: Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен на 22-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") объявила о передаче Киеву партии боевых машин пехоты YPR-765.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес объявила об отправке в Украину второй партии танков Leopard, а также другой военной помощи.

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Темы: истребители
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