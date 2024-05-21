Минобороны: 700 тысяч человек обновили данные через «Резерв+»

Семьсот тысяч человек по состоянию на 21 мая обновили свои данные онлайн через приложение для военнообязанных "Резерв+".

Источник: сообщение Минобороны Украины

Дословно: "Более 1 000 000 успешных авторизаций в приложении через Резерв+. 700 000 успешных обновлений данных онлайн - это в десятки раз больше, чем в ЦНАП и ТЦК вместе взятых".

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Детали: Также в Минобороны рассказали, что следующими по количеству обновлений являются польский и немецкий маркеты. "Топ-3 маркеты по количеству обновлений после Украины 🇺🇦: Польша 🇵🇱 - 1 727, Германия 🇩🇪 - 1 369, Канада 🇨🇦 - 443", - говорится в сообщении.

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