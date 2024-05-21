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Председательствующая в ЕС Бельгия подтвердила намерение начать в июне переговоры о вступлении Украины

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцВторник, 21 мая 2024, 18:16
Председательствующая в ЕС Бельгия подтвердила намерение начать в июне переговоры о вступлении Украины
иллюстративное фото: Getty Images

Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб подтвердила намерения организовать в июне межправительственную конференцию с Украиной, что является фактическим началом переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Лябиб

Детали: Лябиб отвечала на вопрос, ожидает ли она организации межправительственной конференции с Киевом, которая является фактическим началом переговоров о вступлении в ЕС, во время бельгийского председательства, срок которого истекает в конце июня.

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"Мы только что обсудили это с Молдовой. Мы до сих пор привержены тому, чтобы организовать эту межправительственную конференцию во время нашего председательства до конца июня. Для Молдовы, и для Украины тоже", – заявила Лябиб.

По данным источников, брюссельские чиновники настаивают на том, чтобы начать официальные переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз 25 июня.

За кулисами дипломаты из ЕС и Киева интенсивно работают над тем, чтобы убедить венгерское правительство дать согласие на начало переговоров о вступлении Украины.

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Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова считает, что Украина готова начать переговоры о вступлении в Евросоюз. Глава миссии ЕС надеется на их фактическое начало в конце июня.

Президент Европарламента Роберта Метсола во время последнего приезда в Киев также сказала, что прогнозирует начало переговоров до конца первого полугодия 2024 года.

Темы: ЕСБельгияУкраина
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