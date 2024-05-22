В ночь на 22 мая из-за российской атаки "Шахедами" были обесточены Сумы.

Источник: председатель Сумской МВА Алексей Дрозденко

Прямая речь: "В связи с вражеской атакой город Сумы не получает электрическую энергию. Ожидаем восстановления и в первую очередь обеспечиваем критическую инфраструктуру".

Дополнено в 7.00: В Городском совете Сум сообщили, что в связи с аварийным отключением электроэнергии движение троллейбусов в городе остановлено. На маршруты города выезжают троллейбусы с автономным ходом.

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С 05:20 энергетики начали работать над восстановлением электроснабжения по городу.

Также восстанавливается и работа водозаборов и подача воды потребителям.

Напомним:

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