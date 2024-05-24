Третий раз за день в Украине была масштабная воздушная тревога: взлетал МиГ
Пятница, 24 мая 2024, 22:34
Поздним вечером 24 мая по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно: "Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!"
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Обновлено: В 23:02 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы.
Что предшествовало:
- Днем 24 мая власти Украины объявляли тревогу по всей территории страны из-за взлета Миг-31 К, который может нести ракеты "Кинжал". Опасность длилась не более 20 мин.
- Вечером 24 мая по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К. Она продолжалась 26 минут.