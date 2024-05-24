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Зеленский: ВСУ взяли под "боевой контроль" приграничье Харьковщины, куда зашли оккупанты

Станислав ПогориловПятница, 24 мая 2024, 21:28
Зеленский: ВСУ взяли под боевой контроль приграничье Харьковщины, куда зашли оккупанты
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны взяли под "боевой контроль" приграничье Харьковской области, куда зашли российские войска.

Источник: обращение Зеленского 24 мая

Прямая речь: "Провел в Харькове совещание по безопасности - были доклады военных, руководителей специальных служб, областной и городской власти. Сейчас нашим воинам удалось взять под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли российские оккупанты".

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Детали: Президент поблагодарил каждое подразделение, которое обеспечивает необходимые результаты в уничтожении оккупанта. "Обсудили сегодня также дальнейшие наши задачи - с учетом информации от разведок", - отметил президент.

Напомним:

  • Зеленский в пятницу 24 мая провел совещание в Харькове относительно оперативной обстановки в регионе.
  • 23 мая российские военные нанесли около 15 ударов ракетами С-300 или С-400 по гражданской инфраструктуре Харькова и области, в том числе попали в типографию в городе.

Темы: ЗеленскийХарьковская областьвойна
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