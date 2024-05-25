"Епіцентр" прокоментував удар у Харкові: Персонал зробив усе можливе для евакуації

"Епіцентр" у Харкові після удару, фото: Епіцентр К

У компанії "Епіцентр К" заявили, що персонал гіпермаркету в Харкові зробив усе можливе, щоб евакуювати відвідувачів перед ударом РФ.

Джерело: "Епіцентр К", мер Харкова Ігор Терехов у Telegram

Деталі: У компанії "Епіцентр К" повідомили, що після оголошення повітряної тривоги персонал зробив усе можливе задля якнайшвидшої евакуації відвідувачів та співробітників.

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"Проте два удари по центральній частині будівлі відбулися за лічені хвилини після отримання сигналу про небезпеку. Внаслідок атаки почалася масштабна пожежа", - пояснили в компанії.

Там нагадали, що відомо про двох загиблих працівників торгового центру. Ще 11 працівників ТЦ не виходять на зв’язок. Дані про кількість постраждалих відвідувачів уточнюються.

У компанії нагадали, що раніше ворог повністю зруйнував шість торгових центрів "Епіцентр" у Маріуполі, Чернігові, Бучі, Харкові, Херсоні та Нікополі. Ще частина об’єктів мережі припинила роботу через активні бойові дії, постійні обстріли та захоплення українських територій окупаційними військами.

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Знищений ТЦ Епіцентр у Харкові було відкрито у 2014 році. Його загальна площа складала 13 300 кв. м.

Харківська обласна прокуратура опублікувала відео моменту удару.

Момент російських авіаударів по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Відео: Харківська обласна прокуратура pic.twitter.com/9a5XaVXI9L — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 25, 2024

Разом з тим, кількість постраждалих внаслідок удару російських військ по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові зросла до 35, двоє працівників загинуло, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Що передувало: Російські війська у суботу вдень вдарили по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, було відомо про 2 загиблих і 24 постраждалих.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в гіпермаркеті могли перебувати понад 200 людей.

О 17:45 пожежу будівельного гіпермаркету локалізували.