"Епіцентр" прокоментував удар у Харкові: Персонал зробив усе можливе для евакуації
У компанії "Епіцентр К" заявили, що персонал гіпермаркету в Харкові зробив усе можливе, щоб евакуювати відвідувачів перед ударом РФ.
Джерело: "Епіцентр К", мер Харкова Ігор Терехов у Telegram
Деталі: У компанії "Епіцентр К" повідомили, що після оголошення повітряної тривоги персонал зробив усе можливе задля якнайшвидшої евакуації відвідувачів та співробітників.
"Проте два удари по центральній частині будівлі відбулися за лічені хвилини після отримання сигналу про небезпеку. Внаслідок атаки почалася масштабна пожежа", - пояснили в компанії.
Там нагадали, що відомо про двох загиблих працівників торгового центру. Ще 11 працівників ТЦ не виходять на зв’язок. Дані про кількість постраждалих відвідувачів уточнюються.
У компанії нагадали, що раніше ворог повністю зруйнував шість торгових центрів "Епіцентр" у Маріуполі, Чернігові, Бучі, Харкові, Херсоні та Нікополі. Ще частина об’єктів мережі припинила роботу через активні бойові дії, постійні обстріли та захоплення українських територій окупаційними військами.
Знищений ТЦ Епіцентр у Харкові було відкрито у 2014 році. Його загальна площа складала 13 300 кв. м.
Харківська обласна прокуратура опублікувала відео моменту удару.
Момент російських авіаударів по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Відео: Харківська обласна прокуратура pic.twitter.com/9a5XaVXI9L— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 25, 2024
Разом з тим, кількість постраждалих внаслідок удару російських військ по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові зросла до 35, двоє працівників загинуло, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Що передувало: Російські війська у суботу вдень вдарили по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, було відомо про 2 загиблих і 24 постраждалих.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що в гіпермаркеті могли перебувати понад 200 людей.
О 17:45 пожежу будівельного гіпермаркету локалізували.