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Удар по "Эпицентру" в Харькове: количество погибших возросло до 16, среди них ребенок

Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 мая 2024, 16:47
Удар по Эпицентру в Харькове: количество погибших возросло до 16, среди них ребенок
"Эпицентр" после удара РФ, фото полиции

Количество погибших в результате удара по строительному гипермаркету "Эпицентр" в субботу в Харькове возросло до 16, среди них 12-летняя девочка.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, полиция Харьковщины

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Прямая речь Синегубова: "К сожалению, уже 16 погибших. Данные обновляются".

Детали: В полиции сообщили, что по результатам экспертизы ДНК идентифицированы тела восьми граждан.

Среди погибших – 12-летняя девочка, которая была посетителем гипермаркета.

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Полиция сообщила также, что в результате удара пострадали 44 человека, из которых 14 женщин и 30 мужчин.

Вместе с тем, в эфире телемарафона Синегубов уточнил, что сейчас идентифицировано 14 тел погибших, а также найдены фрагменты двух тел, которые будет исследовать экспертиза.

Без вести пропавшими считаются еще 8 человек.

Позже Синегубов добавил, в результате удара погибла не только 12-летняя девочка, но и ее мать.

Что предшествовало: Российские войска в субботу днем ударили по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове, было известно о 15 погибших и 25 пострадавших

Более 16 часов продолжалась ликвидация пожара.

Темы: Харьковвойна
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