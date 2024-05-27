До 18 возросло количество погибших из-за российского удара по "Эпицентру" в Харькове

Количество погибших в результате удара по строительному гипермаркету "Эпицентр" 25 мая в Харькове возросло до 18, еще 48 человек ранены.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов

Прямая речь: "Обновленная информация о погибших в торговом центре. Количество погибших возросло до 18. Ранены 48 человек".

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Детали: Сообщается, что без вести пропавшими остаются 5 человек.