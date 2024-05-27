До 18 зросла кількість загиблих через російський удар по "Епіцентру" в Харкові

Кількість загиблих внаслідок удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" 25 травня в Харкові зросла до 18, ще 48 людей поранено.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "Оновлена інформація щодо загиблих в торгівельно у центрі. Кількість загиблих зросла до 18. Поранено 48 людей".

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Деталі: Повідомляється, що безвісти зниклими залишаються 5 людей.

Передісторія: