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До 18 зросла кількість загиблих через російський удар по "Епіцентру" в Харкові

Анастасія ПроцПонеділок, 27 травня 2024, 15:38
До 18 зросла кількість загиблих через російський удар по Епіцентру в Харкові
Наслідки російської атаки по Харкову 25 травня. фото: Харківська ОВА

Кількість загиблих внаслідок удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" 25 травня в Харкові зросла до 18, ще 48 людей поранено.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "Оновлена інформація щодо загиблих в торгівельно у центрі. Кількість загиблих зросла до 18. Поранено 48 людей". 

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Деталі: Повідомляється, що безвісти зниклими залишаються 5 людей.

Передісторія:

Теми: Харківжертви
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