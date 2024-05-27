До 18 зросла кількість загиблих через російський удар по "Епіцентру" в Харкові
Понеділок, 27 травня 2024, 15:38
Кількість загиблих внаслідок удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" 25 травня в Харкові зросла до 18, ще 48 людей поранено.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Пряма мова: "Оновлена інформація щодо загиблих в торгівельно у центрі. Кількість загиблих зросла до 18. Поранено 48 людей".
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Деталі: Повідомляється, що безвісти зниклими залишаються 5 людей.
Передісторія:
- Російські війська у суботу вдень вдарили по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, було відомо про 15 загиблих і 25 постраждалих.
- Понад 16 годин тривала ліквідація пожежі.
- Вранці 27 травня начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що у Харкові знайшли та опізнали за зразками ДНК тіло 17-річного хлопця, який в момент удару знаходився в гіпермаркеті "Епіцентр".