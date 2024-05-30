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Воздушные силы ночью сбили 7 крылатых ракет и 32 "Шахеда"

Ирина БалачукЧетверг, 30 мая 2024, 07:57
Воздушные силы ночью сбили 7 крылатых ракет и 32 Шахеда
Фото с Facebook Генштаба ВСУ

В ночь на 30 мая российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по военным объектам и критической инфраструктуре Украины, применив 19 ракет и 32 "Шахеда". Все дроны и 7 крылатых ракет удалось сбить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: В частности, захватчики выпустили 8 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Харьковской области, 11 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская область РФ) и 32 "Шахеда" из российского города Приморско-Ахтарск и с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

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Дословно ВС: "В результате противовоздушного боя сбито 7 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 32 ударных БпЛА "Shahed-131/136" в пределах Хмельницкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Киевской и Винницкой областей".

Детали: Отражали воздушное нападение противника зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

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Темы: Шахедракетный ударВоздушные силы ВСУ
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