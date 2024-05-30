Волчанск в огне: полицейская бригада "Лють" показала бои за город на Харьковщине

Продолжаются бои за Волчанск Харьковской области, полицейские, которые участвуют в обороне города, поделились кадрами противостояния с российскими оккупантами.

Источник: пресс-служба полицейской бригады "Лють"

Детали: Бойцы отмечают, что бои за город на Харьковском направлении не останавливаются ни на минуту.

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Оккупанты хотят взять Волчанск под свой контроль, но встречают мощный отпор Сил обороны. Вражеские силы пытаются закрепиться в домах, но в частности воины штурмового полка "Цунами" бригады Нацполиции "Лють" не дают так просто это сделать. Украинские бойцы оттесняют противника и зачищают от захватчиков дом за домом.

Дословно: "Во время одного из боевых выходов наши бойцы заметили оккупантов в одном из помещении и сразу открыли огонь".

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Напомним: Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский отметил 30 мая, что противник продолжает наращивать группировку своих войск на направлении главного удара Стрелечья - Липцы и в районе Волчанска, путем переброски дополнительных полков и бригад с других направлений и с полигонов.

Впрочем, по мнению главкома, этих сил сейчас недостаточно для полномасштабного наступления и прорыва украинской обороны на Харьковском направлении.