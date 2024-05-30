Волчанск в огне: полицейская бригада "Лють" показала бои за город на Харьковщине
Продолжаются бои за Волчанск Харьковской области, полицейские, которые участвуют в обороне города, поделились кадрами противостояния с российскими оккупантами.
Источник: пресс-служба полицейской бригады "Лють"
Детали: Бойцы отмечают, что бои за город на Харьковском направлении не останавливаются ни на минуту.
Оккупанты хотят взять Волчанск под свой контроль, но встречают мощный отпор Сил обороны. Вражеские силы пытаются закрепиться в домах, но в частности воины штурмового полка "Цунами" бригады Нацполиции "Лють" не дают так просто это сделать. Украинские бойцы оттесняют противника и зачищают от захватчиков дом за домом.
Дословно: "Во время одного из боевых выходов наши бойцы заметили оккупантов в одном из помещении и сразу открыли огонь".
Напомним: Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский отметил 30 мая, что противник продолжает наращивать группировку своих войск на направлении главного удара Стрелечья - Липцы и в районе Волчанска, путем переброски дополнительных полков и бригад с других направлений и с полигонов.
Впрочем, по мнению главкома, этих сил сейчас недостаточно для полномасштабного наступления и прорыва украинской обороны на Харьковском направлении.