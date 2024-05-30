Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Волчанск в огне: полицейская бригада "Лють" показала бои за город на Харьковщине

Валентина РоманенкоЧетверг, 30 мая 2024, 12:29
Волчанск в огне: полицейская бригада Лють показала бои за город на Харьковщине
скриншот

Продолжаются бои за Волчанск Харьковской области, полицейские, которые участвуют в обороне города, поделились кадрами противостояния с российскими оккупантами.

Источник: пресс-служба полицейской бригады "Лють"

Детали: Бойцы отмечают, что бои за город на Харьковском направлении не останавливаются ни на минуту.

Реклама:

Оккупанты хотят взять Волчанск под свой контроль, но встречают мощный отпор Сил обороны. Вражеские силы пытаются закрепиться в домах, но в частности воины штурмового полка "Цунами" бригады Нацполиции "Лють" не дают так просто это сделать. Украинские бойцы оттесняют противника и зачищают от захватчиков дом за домом.

Дословно: "Во время одного из боевых выходов наши бойцы заметили оккупантов в одном из помещении и сразу открыли огонь".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский отметил 30 мая, что противник продолжает наращивать группировку своих войск на направлении главного удара Стрелечья - Липцы и в районе Волчанска, путем переброски дополнительных полков и бригад с других направлений и с полигонов.

Впрочем, по мнению главкома, этих сил сейчас недостаточно для полномасштабного наступления и прорыва украинской обороны на Харьковском направлении.

Темы: Харьковская областьвойнаполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Этой ночью россияне попали по двум нефтебазам Украины

В субботу графики отключений света будут действовать неполный день

С субботы в Украине введут новые графики отключений света в тестовом режиме

Решение о старте переговоров по вступлению Украины в ЕС не приняли из-за Венгрии - СМИ

инфографика55% украинцев негативно оценивают деятельность партии "Слуга народа" – опрос

инфографикаДоверие украинцев к Зеленскому продолжает падать, но все еще высокое − КМИС

Все новости...
Харьковская область
Фортификации на Харьковщине: в ОВА закрывали глаза на отсутствие налогов в договорах
Россияне наращивают силы вблизи Харьковщины, но их недостаточно для прорыва нашей обороны − Сырский
ОВА: Россияне ударили по открытой территории Харьковского района
Последние новости
18:15
На границе с Венгрией и Польшей построят инфраструктуру
18:12
Переправлял за 15 000 евро: вблизи границы задержали организатора схемы – прокуратура  
18:00
«Украинская бронетехника" поставила бронетранспортеры М113 для бригады Нацполиции "Ярость"
17:56
АНОНСПервый за время великой войны Банковский форум
17:50
Кабмин готовит программу льготного кредитования на закупку энергооборудования
17:41
Этой ночью россияне попали по двум нефтебазам Украины
17:40
фотоНа могилу 21-летнего азовца "Гринки" вернули украденную игрушечную собаку
17:38
Власть и бизнес уменьшат потребление электроэнергии за счет кондиционеров
17:33
Что поменяли удары западным оружием по территории России? Подкаст "Кляті питання"
17:31
Продажи TSMC выросли на 30% из-за бурного спроса на чипы искусственного интеллекта
Все новости...
Реклама:
Реклама: