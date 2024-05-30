Россия удерживает в плену 31 украинского журналиста – правозащитники

Украине на данный момент известно о 31 похищенном врагом украинском журналисте, которые находятся в плену на территории России.

Источник: исполнительный директор ОО "Медийная инициатива за права человека" Татьяна Катриченко на пресс-конференции 30 мая, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "На сегодня медийная инициатива за права человека установила 31 медийщика, похищенного Россией на оккупированных территориях Украины. Во многих случаях судьба этих людей остается неизвестной. Информацию об их местонахождении и состоянии здоровья не могут получить ни родные, ни правозащитники".

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Детали: Катриченко добавила, что организация изучает факты задержания гражданских украинцев на оккупированных территориях, в том числе и журналистов.

По данным ОО "Медийная инициатива за права человека", сейчас в российских тюрьмах находятся: Азиз Азиров, Эрнес Аметов, Осман Арифмеметов, Марлен Асанов, Асан Ахтемов, Ремзи Бекиров, Алексей Бессарабов, Максим Буткевич, Владислав Гершон, Анастасия Глуховская, Ирина Данилович, Нариман Джелял, Владислав Есипенко, Тимур Ибрагимов, Евгений Ильченко, Георгий Левченко, Ирина Левченко, Александр Малышев, Сервер Мустафаев, Рустем Османов, Геннадий Осьмак, Виктория Рощина, Максим Рупчев, Сейран Салиев, Яна Суворова, Амет Сулейманов, Руслан Сулейманов, Вилен Темерьянов, Дмитрий Хилюк, Сергей Цигипа, Рустем Шейхалиев, Дмитрий Штыбликов.

Активистка подчеркнула, что Российская Федерация удерживает таких лиц в ужасных условиях, в одиночных камерах, пытает их и не допускает представителей международных гуманитарных миссий, юристов, и игнорируют право на связь с родными.

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Катриченко отметила, что до сих пор нет четких сведений о журналисте информагентства УНИАН Дмитрии Хилюке, которого оккупационные войска похитили 3 марта 2022 года возле собственного дома в селе Козаровичи Киевской области.

Его вывезли через территорию Беларуси в Новозыбков Брянской области, куда вывезли в основном большинство граждан, которые были задержаны на территории Киевской области во время оккупации. Долгое время РФ не подтверждала задержание Дмитрия и сотен таких же лиц из Киевской области.

Первый секретарь Национального союза журналистов Украины Лина Кущ рассказала, что недавно была получена информация относительно украинской журналистки Виктории Рощиной.

"Отцу Виктории министерство обороны РФ подтвердило, что журналистка сейчас находится на территории России, а также то, что она - в заключении", - подчеркнула она.

По ее словам, недавно проходило ежегодное собрание Европейской федерации журналистов, где Национальный союз журналистов Украины предложил общее заявление в поддержку пленных украинских журналистов.