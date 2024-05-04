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В Харькове до сих пор тушат пожары после налета "Шахедов" – ГСЧС

Роман ПетренкоСуббота, 4 мая 2024, 09:10
В Харькове до сих пор тушат пожары после налета Шахедов – ГСЧС
фото: ГСЧС

По состоянию на утро 4 мая до сих пор продолжается ликвидация последствий массированной атаки ударных беспилотников России по Харькову.

Источник: ГСЧС

Детали: По данным ведомства, из-за ночной массированной атаки ударными беспилотниками по Харькову произошли 3 пожара по разным адресам.

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фото: ГСЧС

Самый большой пожар возник в складских помещениях с общей площадью около 3 тысяч квадратных метров.

По данным властей, в результате падения обломков горели двухэтажное офисное и складское здания, а также здание шиномонтажа.

 
фото: ГСЧС

Напомним: В ночь на субботу в Харькове было зафиксировано два попадания российских "Шахедов". Пострадали четыре человека, среди них ребенок.

ВИДЕО ДНЯ

Командующий Воздушных сил Николай Олещук отметил, что в ночь на субботу противовоздушная оборона уничтожила 13 ударных беспилотников "Шахед" - все, что запускал враг.

Темы: ХарьковШахедпожаробстрел
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