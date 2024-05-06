Нидерланды начнут поставлять Украине F-16 осенью - Минобороны
Нидерланды планируют начать передачу истребителей F-16 Украине с осени. Такой график поставок предусматривает прописанный план союзников.
Источник: министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время брифинга в Вильнюсе, сообщают Delfi и "Европейская правда"
Детали: "У нас все расписано по проекту, который заключается в обучении украинских пилотов, подготовке обслуживающего персонала и передаче реальных самолетов", – отметила она.
Нидерландский министр проинформировала, что сейчас украинские пилоты проходят обучение в ряде стран.
"И если нам удастся удержаться на этом пути, а у Украины все будет работать, разумеется, в их собственной стране, то первые самолеты будут поставлены Данией уже этим летом. И мы надеемся принять участие в поставках с осени с нашими F-16", – добавила она.
Недавно посол Дании в Киеве Оле Эгберг Миккельсен поделился, что оптимистично настроен относительно прибытия в Украину истребителей F-16 летом.
Ранее стало известно, что правительство Бельгии решило ускорить поставки Украине собственных истребителей F-16 и сделать это уже до конца 2024 года, не дожидаясь формирования нового кабинета министров.
По сообщениям СМИ, первые истребители F-16 окажутся в украинском небе ориентировочно в июне 2024 года.