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Нидерланды начнут поставлять Украине F-16 осенью - Минобороны

Ирина Кутелева, Евгений КизиловПонедельник, 6 мая 2024, 19:38
Нидерланды начнут поставлять Украине F-16 осенью - Минобороны
истребители F-16. фото: Getty Images

Нидерланды планируют начать передачу истребителей F-16 Украине с осени. Такой график поставок предусматривает прописанный план союзников.

Источник: министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время брифинга в Вильнюсе, сообщают Delfi и "Европейская правда"

Детали: "У нас все расписано по проекту, который заключается в обучении украинских пилотов, подготовке обслуживающего персонала и передаче реальных самолетов", – отметила она.

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Нидерландский министр проинформировала, что сейчас украинские пилоты проходят обучение в ряде стран.

"И если нам удастся удержаться на этом пути, а у Украины все будет работать, разумеется, в их собственной стране, то первые самолеты будут поставлены Данией уже этим летом. И мы надеемся принять участие в поставках с осени с нашими F-16", – добавила она.

Недавно посол Дании в Киеве Оле Эгберг Миккельсен поделился, что оптимистично настроен относительно прибытия в Украину истребителей F-16 летом.

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Ранее стало известно, что правительство Бельгии решило ускорить поставки Украине собственных истребителей F-16 и сделать это уже до конца 2024 года, не дожидаясь формирования нового кабинета министров.

По сообщениям СМИ, первые истребители F-16 окажутся в украинском небе ориентировочно в июне 2024 года.

Темы: истребителиНидерландыУкраина
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