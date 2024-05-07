The Independent: Россия больше не использует Крымский мост для поставки оружия

Пожар на Крымском мосту в октябре 2022 года, фото: РосСМИ

Россия использует сухопутные маршруты в оккупированной восточной Украине для поставки сбоев на свою линию фронта после неоднократных атак Украины на Керченский мост.

Источник: The Independent

Детали: Издание, ссылаясь на данные крупнейшего украинского частного разведывательного агентства Molfar, пишет, что анализ спутниковых снимков показывает, что на Крымском мосту, практически отсутствует движение транспорта, и "поэтому он больше не может быть эффективной военной мишенью для ограниченных боеприпасами украинских войск".

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Изображения, сделанные спутниковыми специалистами Maxar, которые были проанализированы Molfar и присланы The Independent, показывают, что почти ни один военный грузовой поезд не курсировал по железнодорожной линии моста в течение трех месяцев.

В этот период 29 февраля по мосту был замечен только один российский грузовой поезд, который перевозил около 55 вагонов горючего.

Россия значительно сократила использование моста после того, как 17 июля 2023 года Украина атаковала его и взорвала участок дороги и железнодорожное полотно, отмечается в анализе.

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