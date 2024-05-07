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Минобороны заявило, что более 3 тысяч человек уже получили консультацию в Центрах рекрутинга

Анастасия ПроцВторник, 7 мая 2024, 16:33
Минобороны заявило, что более 3 тысяч человек уже получили консультацию в Центрах рекрутинга
Алексей Бежевец. фото 29 марта: Facebook/Oleksii Bezhevets

Уполномоченный Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец сообщил, что более 3 тысяч человек уже получили консультацию в Центрах рекрутинга. Из них около 30% сейчас проходят оформление, 50 - находятся в учебных центрах, а полтора десятка уже в воинских частях на соответствующих должностях.

Источник: Бежевец в эфире телемарафона

Прямая речь: "Более 3200 человек уже обратилось. Примерно 30% на той или иной стадии оформления сейчас находятся: либо им подбираются вакансии, либо они сконтактированы с воинскими частями, либо уже оформляются. Примерно 50 уже находятся в учебных центрах и готовятся, и эти цифры растут с каждым днем".

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Детали: Сообщается, что сейчас в армии есть 12 тысяч вакансий.

"У нас уже более 2000 вакансий, это непосредственно те, которые собрали центры из воинских частей, пункты постоянной дислокации которых находятся в соответствующем регионе или которые представлены в регионах. И еще около 10 тысяч различных вакансий онлайн сейчас размещены непосредственно воинскими частями".

Также Бежевец отметил, что в центрах рекрутинга можно выбрать специальности, которые "максимально близки по специальности, по опыту, по видению человека". По его словам, есть большое количество вакансий, связанных с логистикой, обслуживанием, ремонтом и штабные должности.

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Кроме того, уполномоченный Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга добавил, что Минобороны работает над тем, чтобы рекрутинговые центры были представлены почти в каждом регионе Украины.

Предыстория:

7 мая на Центральном железнодорожном вокзале Киева открылся информационный пункт рекрутинга в украинскую армию, куда может обратиться человек из любого региона.

1 мая на Закарпатье начал работу новый центр рекрутинга, таких центров в целом по стране открыли уже 19.

В марте в Министерстве обороны Украины заявили, что планируют открыть в первом полугодии 2024 года 27 центров рекрутинга в областных центрах и крупных городах.

Темы: Миноборонырекрутинг
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