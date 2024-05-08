Россияне повредили критическую инфраструктуру на Кировоградщине и Полтавщине: ранили ребенка
Российские оккупанты во время ночной ракетной атаки повредили объект критической инфраструктуры, 13 жилых домов и десятки гаражей в Кировоградской области, ранение получил ребенок, есть попадания и в Полтавской области.
Источник: глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович и глава Полтавской ОВА Филипп Пронин в Telegram
Прямая речь Райковича: "В результате вражеской ракетной атаки на Кировоградщину в Александрийском районе поврежден объект критической инфраструктуры. Травмирован ребенок 8-ми лет. Разрушениям предварительно подверглись 13 частных домов и почти три десятка гаражей".
Детали: По словам главы ОВА, все соответствующие службы работают на месте.
О попадании сообщил глава Полтавской области.
Прямая речь Пронина: "Громко было на Полтавщине. Несмотря на удачную работу наших защитников, к сожалению, имеем попадание в объект энергетической инфраструктуры в Полтавском районе. После удара вражеского БпЛА возник пожар".
Детали: По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Предыстория:
- В ночь на среду Россия устроила по Украине ракетный удар. Во всех областях страны была объявлена воздушная тревога.
- В Киеве не зафиксировано пострадавших людей и разрушений. Все воздушные цели в районе столицы уничтожила противовоздушная оборона.
- Оккупанты атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях: Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.
- В результате российской ракетной атаки в Броварах Киевской области возник пожар на объекте гражданской инфраструктуры, есть попадание и в Винницкой области.