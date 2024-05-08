Россияне повредили критическую инфраструктуру на Кировоградщине и Полтавщине: ранили ребенка

Российские оккупанты во время ночной ракетной атаки повредили объект критической инфраструктуры, 13 жилых домов и десятки гаражей в Кировоградской области, ранение получил ребенок, есть попадания и в Полтавской области.

Источник: глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович и глава Полтавской ОВА Филипп Пронин в Telegram

Прямая речь Райковича: "В результате вражеской ракетной атаки на Кировоградщину в Александрийском районе поврежден объект критической инфраструктуры. Травмирован ребенок 8-ми лет. Разрушениям предварительно подверглись 13 частных домов и почти три десятка гаражей".

Реклама:

фото ГСЧС

Детали: По словам главы ОВА, все соответствующие службы работают на месте.

Фото ГСЧС

О попадании сообщил глава Полтавской области.

Прямая речь Пронина: "Громко было на Полтавщине. Несмотря на удачную работу наших защитников, к сожалению, имеем попадание в объект энергетической инфраструктуры в Полтавском районе. После удара вражеского БпЛА возник пожар".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Предыстория: