ДнепроГЭС в критическом состоянии, о производстве электричества речь не идет – Федоров
После российского обстрела в ночь на субботу Днепровская ГЭС находится в критическом состоянии, изучается возможность открытия безопасного движения транспорта.
Источник: председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в эфире телемарафона
Прямая речь: "Сейчас в критическом состоянии находится ДнепроГЭС. Речь не идет даже о производстве электроэнергии. Сейчас полностью перекрыто движение с левого берега на правый, поэтому жители ограничены в трафике. Для объезда используются два моста, где налажена логистика в обе стороны. В выходные пока будем так".
Детали: Федоров отметил, что городские власти будут консультироваться со специалистами, "чтобы, если открывать движение ДнепроГЭС, то оно должно быть безопасным для того транспорта, для которого оно будет открыто".
"Надеюсь, что в ближайшие дни мы сможем дать жителям четкий ответ относительно логистики через ДнепроГЭС в Запорожье", - сказал глава ОГА.
Он сообщил также, что пятница была рекордным днем, когда враг более 500 раз атаковал населенные пункты Запорожской области, в основном пограничные.
Предыстория:
- В ночь на субботу враг атаковал энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.
- В субботу утром в Запорожье было перекрыто движение транспорта через Днепровскую ГЭС.
- После детального обследования последствий повреждения ДнепроГЭС приняли решение не открывать движение по плотине на выходные дни.
- 22 марта российские ракеты ударили по ДнепроГЭС 8 раз. Обстрел вызвал утечку нефтепродуктов в Днепр.