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ДнепроГЭС в критическом состоянии, о производстве электричества речь не идет – Федоров

Катерина ТищенкоСуббота, 1 июня 2024, 20:29
ДнепроГЭС в критическом состоянии, о производстве электричества речь не идет – Федоров
Днепровская ГЭС до полномасштабной войны, фото Укргидроэнерго

После российского обстрела в ночь на субботу Днепровская ГЭС находится в критическом состоянии, изучается возможность открытия безопасного движения транспорта.

Источник: председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в эфире телемарафона

Прямая речь: "Сейчас в критическом состоянии находится ДнепроГЭС. Речь не идет даже о производстве электроэнергии. Сейчас полностью перекрыто движение с левого берега на правый, поэтому жители ограничены в трафике. Для объезда используются два моста, где налажена логистика в обе стороны. В выходные пока будем так".

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Детали: Федоров отметил, что городские власти будут консультироваться со специалистами, "чтобы, если открывать движение ДнепроГЭС, то оно должно быть безопасным для того транспорта, для которого оно будет открыто".

"Надеюсь, что в ближайшие дни мы сможем дать жителям четкий ответ относительно логистики через ДнепроГЭС в Запорожье", - сказал глава ОГА.

Он сообщил также, что пятница была рекордным днем, когда враг более 500 раз атаковал населенные пункты Запорожской области, в основном пограничные. 

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Темы: Запорожьеэлектроэнергияракетный удар
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