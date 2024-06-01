ДнепроГЭС в критическом состоянии, о производстве электричества речь не идет – Федоров

После российского обстрела в ночь на субботу Днепровская ГЭС находится в критическом состоянии, изучается возможность открытия безопасного движения транспорта.

Источник: председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в эфире телемарафона

Прямая речь: "Сейчас в критическом состоянии находится ДнепроГЭС. Речь не идет даже о производстве электроэнергии. Сейчас полностью перекрыто движение с левого берега на правый, поэтому жители ограничены в трафике. Для объезда используются два моста, где налажена логистика в обе стороны. В выходные пока будем так".

Реклама:

Детали: Федоров отметил, что городские власти будут консультироваться со специалистами, "чтобы, если открывать движение ДнепроГЭС, то оно должно быть безопасным для того транспорта, для которого оно будет открыто".

"Надеюсь, что в ближайшие дни мы сможем дать жителям четкий ответ относительно логистики через ДнепроГЭС в Запорожье", - сказал глава ОГА.

Он сообщил также, что пятница была рекордным днем, когда враг более 500 раз атаковал населенные пункты Запорожской области, в основном пограничные.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: