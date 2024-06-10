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Разрешения США бить по РФ сократили "неприкосновенную территорию" агрессора на 16% – ISW

Ольга ГлущенкоПонедельник, 10 июня 2024, 05:20
Разрешения США бить по РФ сократили неприкосновенную территорию агрессора на 16% – ISW
иллюстративное фото Getty Images

Аналитики Института изучения войны (ISW) подсчитали, что ограниченные разрешения на поражение целей в России предоставленным оружием сократили площадь безопасного пространства агрессора на 16 процентов.

Источник: ISW

Детали: Ограниченные изменения в политике администрации Байдена, которые позволили Украине использовать предоставленное США оружие для поражения некоторых российских военных объектов на небольшом участке территории РФ, который составляет лишь 16 процентов.

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Штаты ограничивают использование Украиной предоставленных вооружений для нанесения более масштабных ударов по территории России в пределах досягаемости ATACMS, предоставленных Украине.

"Политика США все еще защищает подавляющее большинство оперативного тыла и глубокого тыла России, и политика США запрещает Украине использовать ATACMS где-либо в России", – говорится в отчете.

Эксперты отмечают, что разрешение США фактически создало достаточно масштабную территорию, по которой Силы обороны имеют право бить из западных вооружений. В то же время, некоторые ограничения на типы американского оружия сузили возможность ВСУ наносить удары по отдаленным от границы с Украиной районам, которые Россия использует для прикрытия собственных боевых сил, органов управления, логистики и тылового обеспечения.

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Аналитики указывают, что разрешение США наносить удары по территории РФ из американского оружия для поражения некоторых военных объектов на небольшом участке украино-российской границы уменьшило размер наземной российской "неприкосновенной" территории максимум на 16%.

Однако политика США позволяет агрессору сохранять еще по меньшей мере 84% наземной защиты, поскольку Украине запрещено использовать зенитные ракетные системы на остальной территории России, защищающей подавляющее большинство ее оперативного и глубокого тыла.

Аналитики ISW предполагают, что Вооруженные силы Украины могут поражать все легитимные военные цели в пределах досягаемости реактивных систем залпового огня (РСЗО) в Белгородской, Курской и Брянской областях. Вместе с тем, добавляют в отчете, не факт, что Силы обороны имеют на это разрешение. Чиновники США разрешили Украине наносить удары по территории России с помощью РСЗО для контрбатарейного огня, но географически ограничили такие атаки районом границы с Харьковской областью.

Фактически, Вооруженные силы имеют право наносить удары по российским военным объектам, "расположенным непосредственно вдоль украинской границы". Зато Силы обороны не могут бить по российским военным целям дальше в тылу или в других районах Курской и Брянской областей, которые также находятся в зоне досягаемости РСЗО.

Заявления американских официальных лиц также указывают на то, что украинские силы могут быть ограничены в возможности наносить удары по российским военным целям, которые не принимают активного участия в наземных атаках и ударах по Украине.

Таким образом, говорят в ISW, сокращение площади безопасного пространства в России может составить менее 16 процентов.

Ключевые выводы ISW за 9 июня:

  • Вероятно, украинские силы нанесли удар по российскому истребителю Су-57 на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области.
  • Украинские силы, возможно, нанесли удар по российскому большому десантному кораблю или патрульному катеру в Ейске Краснодарского края, в ночь с 8 на 9 июня.
  • Согласованные усилия Кремля по устранению и аресту высших должностных лиц российского оборонного ведомства могут распространяться и на гражданских чиновников региональных администраций.
  • Прокремлевский молдавский избирательный блок "Победа" провел свой второй съезд в Москве 9 июня после ряда встреч прокремлевских молдавских оппозиционных политиков с российскими чиновниками с 6 по 9 июня.
  • Бывший пророссийский президент Молдовы и нынешний председатель Молдавской социалистической партии Игорь Додон 9 июня дал интервью российским пропагандистским агентствам ТАСС и РИА Новости, в которых он продвигал несколько известных кремлевских нарративов, направленных против нынешнего молдавского правительства - многие из которых молдавские оппозиционные политики также продвигали на съезде блока "Победа".
  • Кремль, вероятно, попытается использовать свои связи с Додоном в рамках своих более широких усилий по дестабилизации молдавской демократии и влияния на молдавское правительство.
  • Российские войска недавно продвинулись вперед вблизи Купянска, Северска, Часового Яра, Авдеевки и Донецка.
  • Российские чиновники продолжают принуждать мигрантов к военной службе.

Темы: ISWоружиеРосcияСША
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