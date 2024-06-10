Россияне обстреливают приграничье Черниговской и Сумской областей - отчёт Генштаба

От артиллерийских обстрелов с территории России продолжают страдать приграничные районы Черниговской и Сумской областей.

Источник: отчет Генерального штаба ВСУ в соцсетях

Детали: Сообщается, что с начала суток от артударов россиян пострадали Покровка и Новодмитровка - с направления Вязовое (РФ), Стариково - со стороны Козино (РФ) и Соханы - с Теткино (РФ).

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С начала суток количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 47. Наибольшую активность оккупанты проявляют на Покровском направлении. Силы обороны сдерживают вражеские атаки.

Также российский агрессор со своей территории продолжает бить управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине. Так, со стороны Шебекино (РФ) враг нанес два удара с использованием четырех КАБов по Волчанску, еще четыре КАБа запустил по населенному пункту Тихое, по одному бомбовому удару подверглись Старица и Липцы. В районе Волчанска российские оккупанты безуспешно пытались провести штурмовое действие.

На Купянском направлении враг атакует при поддержке авиации. По населенному пункту Синьковка российские террористы нанесли удар шестнадцатью НАРами. С начала суток на этом направлении произошло уже семь боестолкновений. В районах Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового продолжаются бои.

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На Лиманском направлении агрессор семь раз атаковал вблизи Торского, Тернов, Грековки и Невского. В районе Серебрянского леса продолжается бой. Там враг нанес удар шестью КАБами.

На Северском направлении российский агрессор пытается потеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Спирного, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского. Одна атака украинскими воинами успешно отбита, две – еще продолжаются.

На Краматорском направлении украинские военные отбили две атаки оккупантов в районах Клещеевки и Андреевки.

На Покровском направлении российский агрессор поддерживает высокую интенсивность штурмовых действий. С начала суток оккупанты уже 15 раз пытались улучшить тактическое положение вблизи Новоалександровки, Евгеновки, Сокола, Новопокровского, Карловки и Яснобродовки. Шесть вражеских атак украинские воины успешно отбили, девять - еще продолжаются.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили уже девять наступательных действия российских войск вблизи Парасковиевки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки. Еще одно боестолкновение продолжается.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Напомним: В течение предшествующих суток, больше всего вражеских атак произошло на Покровском направлении, Генштаб ВСУ назвал ситуацию напряженной.