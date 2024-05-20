Президент Ирана Раиси погиб в результате катастрофы вертолета

Иранское официальное новостное агентство IRNA сообщило утром 20 мая, что президент Ирана и министр иностранных дел страны погибли в результате крушения вертолета 19 мая.

Источник: полуофициальное иранское информагентство Mehr news agency, Reuters со ссылкой на иранского чиновника, иранское официальное новостное агентство IRNA

Дословно Mehr: "Президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир-Абдоллахиан погибли в результате крушения вертолета, произошедшего в воскресенье".

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Reuter со ссылкой на иранского чиновника тоже сообщает, что Раиси и его министр иностранных дел погибли.

Как известно, вертолет, на борту которого находились Раиси и Амир-Абдоллахян, разбился в воскресенье.

Mehr news пишет, что все пассажиры вертолета, среди которых также были губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, аятолла Мохаммад Али Але-Хашем, представитель лидера Исламской революции в провинции Восточный Азарбайджан и еще несколько человек, погибли.

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Позже информацию о гибели Раиси подтвердило и иранское официальное агентство новостей IRNA.

Также сообщается, что правительство Ирана провело экстренное заседание. Его возглавил вице-президент Мохаммад Мохбер.

Позже IRNA написало, что поисковую операцию завершили, а тела президента Раиси и других погибших направили в город Тебриз, что на северо-западе Ирана.

Почему это важно: Иран поддерживает Россию в ее захватнической войне против Украины. В частности, продает стране-агрессору беспилотники "Шахед", которыми РФ постоянно атакует украинскую территорию. Кроме того, по данным аналитиков, Иран строил заводы по производству дронов в России и Беларуси.

В апреле Иран совершил массированную воздушную атаку на Израиль с помощью ракет и беспилотников в ответ на удар ЦАХАЛа по консульскому комплексу в Дамаске, в результате которого погибли несколько членов КСИР.

14 мая Совет ЕС согласовал расширение санкционного механизма против Ирана за его поддержку России в войне против Украины и деструктивные действия на Ближнем Востоке.

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