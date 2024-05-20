Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Президент Ирана Раиси погиб в результате катастрофы вертолета

Ирина БалачукПонедельник, 20 мая 2024, 08:43
Президент Ирана Раиси погиб в результате катастрофы вертолета
Эбрагим Раиси. Фото mehrnews.com

Иранское официальное новостное агентство IRNA сообщило утром 20 мая, что президент Ирана и министр иностранных дел страны погибли в результате крушения вертолета 19 мая.

Источник: полуофициальное иранское информагентство Mehr news agency, Reuters со ссылкой на иранского чиновника, иранское официальное новостное агентство IRNA

Дословно Mehr: "Президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир-Абдоллахиан погибли в результате крушения вертолета, произошедшего в воскресенье".

Реклама:

Reuter со ссылкой на иранского чиновника тоже сообщает, что Раиси и его министр иностранных дел погибли.

Как известно, вертолет, на борту которого находились Раиси и Амир-Абдоллахян, разбился в воскресенье.

Mehr news пишет, что все пассажиры вертолета, среди которых также были губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, аятолла Мохаммад Али Але-Хашем, представитель лидера Исламской революции в провинции Восточный Азарбайджан и еще несколько человек, погибли.

ВИДЕО ДНЯ

Позже информацию о гибели Раиси подтвердило и иранское официальное агентство новостей IRNA. 

Также сообщается, что правительство Ирана провело экстренное заседание. Его возглавил вице-президент Мохаммад Мохбер.

Позже IRNA написало, что поисковую операцию завершили, а тела президента Раиси и других погибших направили в город Тебриз, что на северо-западе Ирана.

Почему это важно: Иран поддерживает Россию в ее захватнической войне против Украины. В частности, продает стране-агрессору беспилотники "Шахед", которыми РФ постоянно атакует украинскую территорию. Кроме того, по данным аналитиков, Иран строил заводы по производству дронов в России и Беларуси.

В апреле Иран совершил массированную воздушную атаку на Израиль с помощью ракет и беспилотников в ответ на удар ЦАХАЛа по консульскому комплексу в Дамаске, в результате которого погибли несколько членов КСИР.

14 мая Совет ЕС согласовал расширение санкционного механизма против Ирана за его поддержку России в войне против Украины и деструктивные действия на Ближнем Востоке.

Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что вертолет с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, вероятно, потерпел катастрофу в воскресенье.
  • 20 мая стало известно, что спасатели нашли вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрагим Раиси, министр иностранных дел страны и другие официальные лица.

Темы: Иранавиакатастрофыпрезидент
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Стрелявший в Фицо объяснил свой поступок: хотел изменить политику Словакии в отношении Украины

Бойцы 110-й бригады сбили российский штурмовик Су-25

24 мая графики отключения света по всей Украине будут действовать в течение суток

СМИ: США готовят Украине новый пакет военной помощи на $275 млн

Нацбанк ограничит карточные переводы между физлицами

СБУ задержала экс-охранника российского застенка, который пытался скрыться в рядах ВСУ

Все новости...
Иран
В Германии возмущены заявлением еврокомиссара о "солидарности ЕС" после аварии с президентом Ирана
Спасатели нашли вертолет президента Ирана – СМИ
В Иране все еще ищут президента: "Его жизнь под угрозой"
Последние новости
23:09
Зеленский: Украина и Норвегия финализировали текст соглашения по безопасности
22:56
видео, Обновлено Сразу в нескольких городах во временно оккупированном Крыму сообщают о взрывах
22:50
фотоКосмический телескоп Евклид сделал впечатляющие фото скоплений звезд и галактик
22:45
видеоКак Нестор Шуфрич спрятал имущество и семью - расследование
22:42
NASA отложила полет Boeing Starliner с экипажем на неопределенный срок
22:36
Буданов поддержал проведение "Форума российской оппозиции" во Львове
22:14
Италия поддерживает план по увеличению импорта зеленой энергетики с севера Африки - Bloomberg
22:02
В Китае отреагировали на заявление министра обороны Британии о предоставлении оружия РФ
22:01
НБУ презентовал памятную монету, посвященную крымскотатарскому орнаменту
22:00
Избиение военного на блокпоста: Судью Тандыра оставили под стражей до 21 июля
Все новости...
Реклама:
Реклама: