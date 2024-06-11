В ТЦК обнародовали свою версию драки между медиками и военными в Одессе

В Одесском областном ТЦК и СП утверждают, что драка между работниками "скорой" и военными произошла из-за задержания медиков и желания коллег им помочь.

Источник: Одесский областной ТЦК и СП в соцсетях

Детали: В военкомате объяснили, что инцидент произошел возле Киевского РТЦК и СП Одессы.

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По словам военных, все началось с того, что 11 июня мобильная группа ТЦК и полиции проводила проверку учетных документов у граждан. Один из мужчин "отказался предоставить документы, удостоверяющие личность, и военно-учетные документы". В связи с этим полицейские вместе с военными осуществили его административное задержание и доставку в Киевский РТЦК "для обновления учетных данных".

После этого, примерно через час, в военкомат приехала "скорая", которую в ТЦК назвали "группой людей в медицинской одежде".

Медики сказали, что прибыли на вызов задержанного мужчины и настояли на его госпитализации. Но в ТЦК ответили, что военнообязанный уже прошел военно-врачебную комиссию, и она соответствующих проблем со здоровьем не выявила. Еще они обвинили "скорую" в том, что она на самом деле прибыла для того, чтобы "помочь гражданину избежать военной службы, на которую он был признан годным по заключению ВВК".

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Кроме того, говорят военные, медики якобы отказались предоставить документы, которые бы подтвердили их принадлежность к системе здравоохранения.

По словам представителей Киевского РТЦК, они вызвали на место инцидента полицию, ей работники "скорой" якобы тоже не показали документы, а потому были "задержаны для дачи объяснений".

После этого, говорят в ТЦК, задержанные медики позвонили на линию 103 и сообщили о силовом удержании представителей экстренной службы должностными лицами ТЦК.

Дословно в заявлении ТЦК: "Эта информация была быстро распространена сомнительными телеграм-каналами. На место происшествия, кроме представителей бригад скорой помощи, прибыли также неизвестные гражданские лица, которые спровоцировали драку. В результате инцидента травмы получили как военнослужащий Киевского РТЦК и СП, так и представители экстренной службы".

Детали: В военкомате утверждают, что сейчас драку расследуют правоохранительные органы, а руководство Одесского ТЦК и СП с ними сотрудничает и "способствует освещению инцидента".

Что предшествовало: В Одессе возник конфликт и драка возле Территориального центра комплектации и социальной поддержки между медиками "скорой" и работниками ТЦК.

Местные журналисты говорят, что бригада медиков одесской "скорой" прибыла на вызов в ТЦК Киевского района и оказалась запертой внутри военными, которые якобы пожелали "немедленно мобилизовать их в армию".

Как сообщили СМИ, позже коллеги фельдшеров съехались на "скорых" с включенными сиренами и устроили акцию протеста. Произошло несколько драк между медиками и военными.