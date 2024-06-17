Украина "готовит почву" для ударов в Крыму после прибытия истребителей F-16 − Business Insider

Западные эксперты считают, что если Украина и выиграет войну с Россией, то это будет во временно оккупированном Крыму. Сейчас украинские Силы обороны наносят успешные удары по российскому вооружению на полуострове и атакуют Крымский мост, чтобы нарушить логистику оккупантов.

Источник: Business Insider

Детали: Аналитик Гаагского центра стратегических исследований Фредерик Мертенс считает, что, нацелившись на полуостров, особенно на российские наземные системы противовоздушной обороны, Украина "готовит почву" для будущих воздушных ударов после прибытия истребителей F-16.

Реклама:

Прямая речь Мертенса: "Крым уязвим. Россияне имеют относительно ограниченное пространство для маневра на полуострове. А Путину есть что терять как в политическом, так и в военном плане. Поэтому, если ограниченное количество истребителей может иметь реальное влияние, то именно здесь и над Черным морем, которое становится полностью доступным после того, как будет решена проблема с ПВО в Крыму".

Детали: Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщал, что Россия передислоцировала на полуостров свою самую современную систему противовоздушной обороны С-500.

В то же время старший научный сотрудник программы "Европа, Россия и Евразия" Центра стратегических и международных исследований Мария Снегова заявила, что "Россия не может позволить себе потерять Крым", потому что это даст Украине возможность использовать "угрозу статуса Крыма как разменную монету в будущих переговорах".

ВИДЕО ДНЯ

Эксперт по вопросам демократии Центра анализа европейской политики Элина Бекетова убеждена: если Украина сможет восстановить контроль над Черным морем и вернуть полуостров − или просто оказывать достаточное давление на эти территории, чтобы угрожать Путину − то "это будет означать конец войны".

Издание напоминает, что в начале года президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что битва за Крым и Черное море будет играть центральную роль в ближайшие месяцы.

Научный сотрудник евразийской программы Института внешнеполитических исследований Ольга Хвостунова убеждена, что поражение России в Крыму было бы "не просто поражением, а унижением".

Журналисты напомнили, что последние несколько недель Украина осуществила ряд успешных атак на регион, уничтожив несколько российских батарей противовоздушной обороны и нанеся удар по аэродрому "Бельбек" вблизи Севастополя.

Бекетова считает, что украинские атаки на полуострове "стали успешными благодаря тщательной подготовке и системной работе, лучшим возможностям сил обороны, спутниковой и воздушной разведке, которую предоставляют Украине союзники по НАТО".

В то же время издание отмечает, что Украина, которая потеряла свой традиционный военно-морской флот во время аннексии Крыма, с большим успехом атакует Черноморский флот России с помощью морских беспилотников.

Эти атаки позволили Украине возобновить поставки зерна через Черное море, что является жизненно важным для ее экономики, и заставили Черноморский флот России спрятать свои корабли подальше от Севастополя в Крыму.

Издание также пишет, что уничтожение незаконного Крымского моста, который соединяет материковую часть России с восточным побережьем Крыма, стало бы "стратегической и символической победой Украины и серьезным ударом по Путину".

"С начала полномасштабного вторжения России Украина уже дважды наносила удары по мосту, но до сих пор не смогла его разрушить. Ранее в этом году представители Главного управления разведки Украины сообщили Guardian, что Украина в третий раз подорвет мост до конца года. По их словам, его разрушение "неизбежно". Уже есть признаки того, что Россия также опасается, что Украина может осуществить еще одну атаку на мост", − пишет Business Insider.

В частности, на прошлой неделе Министерство обороны Великобритании сообщило, что Россия установила 8 барж на южной стороне моста, чтобы уменьшить "углы подхода для украинских беспилотных транспортных средств".

Кроме того, Россия начала принимать меры для уменьшения своей зависимости от Крымского моста − в частности, оккупанты строят железную дорогу из Ростова-на-Дону на юге России в Крым.

Предыстория: