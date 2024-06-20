Путин и Ким Чен Ын бросают вызов Западу и мировому порядку – ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что глава Кремля Владимир Путин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын, подписав соглашение, бросают вызов Западу и нынешнему мировому порядку.

Источник: ISW

Детали: Глава Кремля Владимир Путин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын подписали 19 июня в Пхеньяне соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое, вероятно, частично направлено на использование военно-технического сотрудничества с Северной Кореей в качестве угрозы Западу, чтобы помешать дальнейшей поддержке Украины.

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Путин уточнил, что соглашение о стратегическом партнерстве также предусматривает "взаимопомощь в случае агрессии" против России или Северной Кореи, после чего сразу же раскритиковал разговоры на Западе о том, чтобы позволить Украине наносить удары по территориям России с помощью предоставленного Западом оружия дальнего радиуса действия и самолетов F-16.

Затем Путин сделал вывод, что "в связи с этим" Россия "не исключает развития военно-технического сотрудничества" с Северной Кореей.

Путин, вероятно, намеревался дать понять, что если США снимут свои ограничения на использование Украиной предоставленных США ПТРК для нанесения ударов по российской территории или другие ограничения на использование самолетов F-16 для тех же целей, Россия, вероятно, углубит сотрудничество с Северной Кореей в сфере военных технологий, таких как ракеты, другие виды вооружений и спутники, используя правовую базу, предусмотренную в этом новом соглашении.

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Путин и другие кремлевские чиновники, вероятно, продолжат использовать эту угрозу, поскольку дебаты о разрешении Украине использовать предоставленное Западом оружие для поражения военных целей на российской территории продолжаются, а также могут распространить эту угрозу на другие вопросы, которые Кремль называет "эскалацией" или "провокацией" против России.

Российское и северокорейское правительства в значительной степени представили подписанное соглашение как свидетельство их взаимной поддержки в рамках совместной борьбы против Запада и сигнализировали, что Россия и Северная Корея имеют общую цель - бросить вызов Западу и нынешнему мировому порядку.

Путин заявил, что Россия и Северная Корея стремятся создать "более справедливый и демократический многополярный мировой порядок" и что обе страны проводят "независимую внешнюю политику", что отличает их от западных государств.

Путин также отметил, что Ким имеет "объективный и сбалансированный взгляд" на войну в Украине. Ким и Путин также подчеркнули "традиционно дружественные и добрые" отношения между Россией и Северной Кореей, "основанные на славных традициях общей истории", продолжая апеллировать к истории о поддержке Советским Союзом Северной Кореи.

Северокорейские государственные СМИ опубликовали сообщения, в которых так же подчеркивалось общее дело России и Северной Коре и подчеркивалось, что Северная Корея солидарна со "священным делом российской армии и народа, которые с гордостью продвигаются к справедливости и правде".

Визит Путина и российско-северокорейское соглашение о стратегическом сотрудничестве помогают легитимизировать режим Кима внутри страны и за рубежом, как ранее отмечал ISW, и Путин также обсудил увеличение торговли между Россией и Северной Кореей, утверждая, что улучшение торговли и инфраструктуры также принесет пользу их общему партнеру, Китайской Народной Республике.

Аналитики заключают, что Путин стремится создать коалицию дружественных государств с исторически теплыми связями с Советским Союзом, чтобы бросить вызов Западу и нынешнему мировому порядку.

Ключевые выводы ISW за 19 июня: