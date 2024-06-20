Білий дім про візит Путіна до КНДР: Росія хоче зібрати коаліцію

На думку старшого директора з питань Європи Ради нацбезпеки Білого дому Майкла Карпентера, візит правителя Росії Володимира Путіна до Північної Кореї засвідчує прагнення Росії зібрати коаліцію з іншими країнами, зокрема з КНДР, Іраном, Сирією і, певною мірою, Китаєм.

Джерело: Карпентер, цитує Укрінформ

Деталі: Представник Білого дому зазначив, що Росії це не допоможе у протистоянні цілому демократичному світу, який продовжує забезпечувати потужну підтримку України.

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Пряма мова: "Щодо зустрічі Путіна і Кім Чен Ина у Пхеньяні та всієї помпезності й пишноти, які відображають тоталітарний характер режим у КНДР, очевидно, що йдеться про розширення партнерства".

"Її (РФ – ред.) найближчими партнерами у світі стали Північна Корея, Іран, Сирія, а потім певною мірою Китай, який хоч і не надає Росії зброї, але надсилає багато продукції подвійного призначення для виробництва передових систем озброєння".

Деталі: Карпентер уточнив, що йдеться, зокрема, про нітроцелюлозу для виготовлення порохів, оптику, верстати для російського ВПК. І це, за його словами, посилює загрозу для України, а також для європейської безпеки.

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Пряма мова: "Це, в широкому сенсі, коаліція, яку збирає Росія.

Але порівняйте її з коаліцією з 50 країн у Контактній групі з питань оборони України, а потім із приблизно 100 країнами, які підтримали принципи Статуту ООН у Швейцарії, і ви побачите явний контраст".

Що передувало: Путін і північнокорейський диктатор Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, він передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти однієї з цих держав.

Нагадаємо:

Путін напередодні візиту в КНДР опублікував статтю, де похвалив цю країну за "тверду підтримку" окупантів у війні проти України і заявив, що готовий до тісної взаємодії з Північною Кореєю, "щоб зробити міжнародні відносини більш демократичними і стабільними".

19 червня російські пропагандистські видання заявили, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин висловив "повну підтримку" російській агресії в Україні під час візиту правителя Кремля в КНДР.

Передісторія: