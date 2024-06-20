"Голову отрезать и на кол насадить": УП получила запись перехвата приказа командира РФ
"Украинская правда" получила в распоряжение аудиозапись перехвата разговора российского командира, который отдает подчиненным приказ обезглавить военнослужащего Вооруженных сил Украины в Донецкой области.
Источник: собеседник УП в разведывательном подразделении одной из бригад, которая держит оборону на указанном направлении
Детали: События имели место 17 июня 2024 года возле Старомайорского Волновахского района Донецкой области.
Представители одного из подразделений оккупационных войск РФ отдали приказ подчиненным не захватывать в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины и обезглавливать их.
На аудио слышно, как российский военный, используя нецензурную лексику, требует от подчиненных отрезать украинскому военному голову и насадить на кол для запугивания других украинских бойцов.
Прямая речь оккупанта: "Автоматы американские, на...й. Все забрать, документы, деньги, на...й. Золото, бриллианты, зубы выковырять, голову отрезать и мне принести".
Внимание, чувствительный контент!
Предыстория:
- В Офисе генпрокурора сообщили, что в Донецкой области оккупанты обезглавили военнослужащего Вооруженных сил Украины, украинские прокуроры начали расследование.
- Во время проведения аэроразведки на одной из боевых позиций в Донецкой области украинские военные обнаружили поврежденный бронированный автомобиль Сил обороны Украины. На нем находилась отрезанная голова украинского защитника.
- 19 июня генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что установлена личность военного, которого обезглавили оккупанты на Донетчине, также идентифицированы российские командиры, ответственные за военное преступление.