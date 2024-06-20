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"Голову отрезать и на кол насадить": УП получила запись перехвата приказа командира РФ

"Украинская правда", Валентина РоманенкоЧетверг, 20 июня 2024, 20:13
Голову отрезать и на кол насадить: УП получила запись перехвата приказа командира РФ
фото ОГП

"Украинская правда" получила в распоряжение аудиозапись перехвата разговора российского командира, который отдает подчиненным приказ обезглавить военнослужащего Вооруженных сил Украины в Донецкой области.

Источник: собеседник УП в разведывательном подразделении одной из бригад, которая держит оборону на указанном направлении

Детали: События имели место 17 июня 2024 года возле Старомайорского Волновахского района Донецкой области.

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Представители одного из подразделений оккупационных войск РФ отдали приказ подчиненным не захватывать в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины и обезглавливать их.

На аудио слышно, как российский военный, используя нецензурную лексику, требует от подчиненных отрезать украинскому военному голову и насадить на кол для запугивания других украинских бойцов.

Прямая речь оккупанта: "Автоматы американские, на...й. Все забрать, документы, деньги, на...й. Золото, бриллианты, зубы выковырять, голову отрезать и мне принести".

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Предыстория:

  • В Офисе генпрокурора сообщили, что в Донецкой области оккупанты обезглавили военнослужащего Вооруженных сил Украины, украинские прокуроры начали расследование.
  • Во время проведения аэроразведки на одной из боевых позиций в Донецкой области украинские военные обнаружили поврежденный бронированный автомобиль Сил обороны Украины. На нем находилась отрезанная голова украинского защитника.
  • 19 июня генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что установлена личность военного, которого обезглавили оккупанты на Донетчине, также идентифицированы российские командиры, ответственные за военное преступление.

Темы: военные преступленияРосcия
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