Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Клименко рассказал, почему нельзя мобилизовать всех полицейских

Ирина БалачукПятница, 21 июня 2024, 10:03
Клименко рассказал, почему нельзя мобилизовать всех полицейских
Министр внутренних дел Игорь Клименко. Фото из Telegram

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что мобилизовать и отправить на фронт всех правоохранителей, как этого требуют в соцсетях, невозможно.

Источник: Клименко в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь министра: "На сегодня действительно работники правоохранительных органов забронированы".

Реклама:

Детали: В то же время он заявил, что часть полицейских невозможно мобилизовать, потому что они не достигли мобилизационного возраста − 25 лет. Таких, по словам министра, в Нацполиции 17 тысяч человек.

Прямая речь Клименко: "На сегодняшний день полицейские выполняют свои функции непосредственно в областях, на территории которых ведутся боевые действия − это 25 тысяч − Черниговская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Херсонская и так далее.

Подразделения, которые непосредственно участвуют в боевых действиях, насчитывают на сегодня более 6 тысяч человек полицейских.

ВИДЕО ДНЯ

Подразделения, которые дополнительно приданы к ГПСУ на охрану в том числе и северной границы с Беларусью − еще 5 тысяч человек".

Детали: Также, по словам Клименко, сейчас формируются боевые бригады, которые усилят Силы обороны в ближайшее время.

"Около 50% полицейских Нацполиции на сегодня будут задействованы или непосредственно в боевых действиях, или в обслуживании территории − эвакуации, документировании военных преступлений, несении службы − в приближенных к зоне боевых действий районах.

Как нам этого удалось достичь? Раньше полицейский, который отработал 1 сутки, должен был отдохнуть 3 суток. Сегодня он отдыхает максимум 1 сутки. То есть мы в три раза сократили отдых для полицейских. То есть нагрузка на полицию выросла где-то в 2,5-3 раза и она будет расти, потому что у нас есть вызовы. У нас есть вызовы на границе, потому что 25 тысяч пограничников также находятся в зоне боевых действий и непосредственно принимают участие в боевых действиях и их надо усиливать", − пояснил Клименко.

Детали: Он также добавил, что в Украине постепенно ухудшается криминогенная ситуация.

Комментируя заявления в соцсетях, что полицию надо мобилизовать, потому что правоохранители тренированные и уже умеют обращаться с оружием, министр отметил, что специфика работы полицейских и военных очень разная.

Прямая речь Клименко: "Полицейский обучен применять оружие и силу против преступника, но это не имеет ничего общего с окопами, с инженерными сооружениями, с действиями в составе отделения, взвода или роты. Стрелять из автомата по преступнику или спецназ, который захватывает преступную организацию, например, − это одно, это действия в городе, но это не то, что действия в поле, лесу и так далее".

Темы: Клименкополициямобилизация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Запад должен разрушить путинскую теорию победы, потому что аппетиты будут расти

фото, обновленоВ Киеве обломки ракеты упали на многоэтажку: 6 пострадавших, среди них ребенок

Досрочные выборы во Франции выиграли ультраправые - экзитполл

В понедельник графики отключений будут действовать в течение всех суток

На украинского пограничника напали с мачете: правоохранитель застрелил злоумышленника

обновлено от 11:35Удар РФ по Вольнянску: количество раненых возросло до 38

Все новости...
Клименко
Клименко заявил, что его сын мобилизовался и уже 3 месяца в армии
"Данные закрыты" – Клименко о количестве мужчин, пытавшихся бежать за границу
Глава МВД рассказал о работе полиции на Харьковщине, где наступают россияне
Последние новости
06:46
ФутболТрубин не поедет на Олимпиаду
06:44
Северная Корея испытала две баллистические ракеты
06:09
В Днепре во время ночной ракетной атаки россияне повредили супермаркет и выбили десятки окон
05:20
В Париже после обнародования результатов экзитполов тысячи людей вышли на улицы
04:35
Формула-1Ферстаппен об аварии с Норрисом: Это смешно, что я должен был сделать?
04:14
видеоВ плен сдалось несколько десятков российских оккупантов
03:16
ISW: Запад должен разрушить путинскую теорию победы, потому что аппетиты будут расти
02:46
теннисЛюдмила Киченок — первая украинка, которая выиграла 10 титулов в парном разряде WTA
02:06
В Днепре прогремели взрывы
01:24
Нетаньяху: Израиль будет воевать в Секторе Газа пока не достигнет всех целей войны
Все новости...
Реклама:
Реклама: