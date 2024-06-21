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Ночью украинские дроны атаковали 4 российских НПЗ и РЭБ оккупантов – Генштаб

Алена МазуренкоПятница, 21 июня 2024, 11:25
Ночью украинские дроны атаковали 4 российских НПЗ и РЭБ оккупантов – Генштаб
21 июня пожар в Краснодарском крае, СКРИНШОТ ВИДЕО ASTRA

Ночью защитники беспилотниками атаковали 4 российских нефтеперерабатывающих завода и ударили по радиолокационным станциям и центрам радиоэлектронной разведки РФ в Брянской области и Крыму.

Источник: Генштаб

Дословно: "В ночь на 21 июня беспилотными авиационными комплексами атакованы Афипский, Ильский, Краснодарский и Астраханский нефтеперерабатывающие заводы.

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Кроме этого, нанесены удары по радиолокационным станциям и центрам радиоэлектронной разведки российских захватчиков в Брянской области и временно оккупированном Крыму".

Детали: В Генштабе отметили, что информация о поражении вражеских целей пока уточняется.

Кроме того, там напомнили, что в ночь на 20 июня подразделения ВСУ и СБУ атаковали склад горюче-смазочных материалов врага в Тамбовской области, а также нефтебазу "Энемская", что в Республике Адыгея.

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В районе нефтебазы "Енемская" зафиксировано не менее 5 взрывов, после чего начался пожар.

Также подтверждается также поражение склада горюче-смазочных материалов противника в Тамбовской области.

Известно о повреждении как минимум одной емкости с нефтепродуктами.

Напомним: 

Темы: беспилотникинефтьРосcиявойна
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