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Зеленский назначил нового начальника Управления государственной охраны

Станислав ПогориловПятница, 21 июня 2024, 13:52
Зеленский назначил нового начальника Управления государственной охраны
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ. ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Владимир Зеленский назначил новым главой Управления государственной охраны Украины Алексея Морозова.

Источник: указ №361/2024 от 21 июня

Дословно: "Назначить Морозова Алексея Владимировича начальником Управления государственной охраны Украины".

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Что предшествовало:

  • 7 мая Служба безопасности заявила о срыве планов ФСБ РФ по ликвидации президента Украины и других представителей высшего военно-политического руководства государства.
  • По данным СБУ, двух полковников Управления госохраны разоблачили на государственной измене и пособничестве в совершении теракта.
  • 9 мая Зеленский своим указом уволил Сергея Рудя с должности начальника Управления государственной охраны Украины, который возгавлял УДО с 2019 года.

Темы: Зеленскийуказы
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