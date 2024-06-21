Год после бунта Пригожина: Российская служба ВВС написала, где теперь наемники "ПВК Вагнер"

Российская служба "ВВС" выяснила, что бывшие наемники "ПВК Вагнер" теперь частично служат в Сирии, Центральноафриканской Республике и в воевавшем против Украины чеченском подразделении "Ахмат".

Источник: материал "ВВС"

Детали: Как утверждает издание, о присутствии наемников "ПВК Вагнера" ​​в Сирии известно с 2015 года. Однако сейчас они контролируются министерством обороны России. Один из бывших командиров ПИК говорит, что предложение для них звучало так: "Или Минобороны, или ***** [проваливайте]".

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"ВВС" пишет, что в некоторых африканских странах наемники "Вагнера" ​​теперь вошли в "Африканский корпус", подписав контракты с Минобороны. До лета 2024 года единственным государством, где ПВК Вагнера продолжала свою работу в условно прежнем формате, оставалась только ЦАР.

Из публикации "ВВС" следует, что деятельностью наемников в ЦАР руководит Павел Пригожин – сын Евгения Пригожина. "Москва дала наследнику добро на то, чтобы продолжать заниматься в Африке тем, чем занимался отец. С условием, что это не противоречит интересам России", – отмечает один из собеседников издания, ранее работавший с Евгением Пригожиным.

Кроме того, в конце октября 2023 командир подразделения спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что бывшие наемники "ПВК Вагнера" ​​переходят в его подразделения и отправляются на войну с Украиной.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров называл конкретную цифру – более 170 бывших наемников перешли в "Ахмат". Впрочем, собеседники "Би-би-си" тогда говорили, что на самом деле в "Ахмат" ушло не более 50 человек.

Что предшествовало:

23 июня 2023 года, основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин сделал попытку вооруженного мятежа и двинул свои войска на Ростов. А месяц спустя, 23 августа, Пригожин и его ближайший помощник Уткин погибли в крушении самолета Embraer Legacy 600 вблизи села Куженкино.