Пригожин уверяет, что "Вагнер" входит в Ростов, а Генштаб РФ приказал "открыть огонь"

Глава "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин уверяет, что его армия пересекла госграницу РФ "во всех местах" и входит в город Ростов-на-Дону, а Генштаб РФ приказал "открыть огонь".

Источник: пресс-cлужба Пригожина в Telegram

Прямая речь: "В настоящий момент мы персекли во всех местах государственную границу. Пограничники выходили на встречу и обнимались с нашими бойцами. Сейчас мы входим в Ростов.

Подразделения министерства обороны, вернее срочники, которых кинули перекрывать нам дорогу, отошли в стороны. Мы не воюем с детьми. Мы не убиваем детей. Детей убивает Шойгу и закидывая необученных солдат, в том числе срочников, на войну.

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Если кто-то встанет на пути… Мы уничтожим все, что будет вставать на пути. Мы протягиваем руку каждому – не нужно плевать в эту руку. Мы идем дальше. Идет до конца".

Детали: Также Пригожин заверил, что кроме ракетного удара, по вагнеровцам "поработали" вертолеты и артиллерия. Команды, по его словам, поступали от руководителя Генштаба РФ после совещания с Сергеем Шойгу.

Дополнено: Пригожин заявил, что Генштаб РФ приказал "открыть огонь".

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Прямая речь: "Только что начальник Генштаба дал команду поднять самолеты и открыть огонь по колоннам, которые идут среди мирных машин, среди грузовиков. Ему безразлично кого убивать. Они убивают уже 1,5 года своих мирных граждан, вместо того, чтобы воевать с противником.

Я хочу сказать спасибо пилотам, которые, как только стало известно, отказались выполнять преступные команды".

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