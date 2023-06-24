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Пригожин уверяет, что "Вагнер" входит в Ростов, а Генштаб РФ приказал "открыть огонь"

Татьяна ЛозовенкоСуббота, 24 июня 2023, 02:10
Пригожин уверяет, что Вагнер входит в Ростов, а Генштаб РФ приказал открыть огонь
ПРИГОЖИН, СКРІНШОТ

Глава "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин уверяет, что его армия пересекла госграницу РФ "во всех местах" и входит в город Ростов-на-Дону, а Генштаб РФ приказал "открыть огонь".

Источник: пресс-cлужба Пригожина в Telegram

Прямая речь: "В настоящий момент мы персекли во всех местах государственную границу. Пограничники выходили на встречу и обнимались с нашими бойцами. Сейчас мы входим в Ростов.

Подразделения министерства обороны, вернее срочники, которых кинули перекрывать нам дорогу, отошли в стороны. Мы не воюем с детьми. Мы не убиваем детей. Детей убивает Шойгу и закидывая необученных солдат, в том числе срочников, на войну.

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Если кто-то встанет на пути… Мы уничтожим все, что будет вставать на пути. Мы протягиваем руку каждому – не нужно плевать в эту руку. Мы идем дальше. Идет до конца".

Детали: Также Пригожин заверил, что кроме ракетного удара, по вагнеровцам "поработали" вертолеты и артиллерия. Команды, по его словам, поступали от руководителя Генштаба РФ после совещания с Сергеем Шойгу.

Дополнено: Пригожин заявил, что Генштаб РФ приказал "открыть огонь".

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Прямая речь: "Только что начальник Генштаба дал команду поднять самолеты и открыть огонь по колоннам, которые идут среди мирных машин, среди грузовиков. Ему безразлично кого убивать. Они убивают уже 1,5 года своих мирных граждан, вместо того, чтобы воевать с противником.

Я хочу сказать спасибо пилотам, которые, как только стало известно, отказались выполнять преступные команды". 

Предыстория:

  • Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. По его словам Пригожина, министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетал в Ростов, где лично провел операцию по уничтожению наемников.
  • 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость". При этом он просит не называть это "военным переворотом". Пригожин добавил, что Шойгу трусливо сбежал из Ростова и "эта тварь будет остановлена". В Минобороны РФ информацию назвали провокацией.
  • Российскому диктатору Владимиру Путину уже доложили о конфликте между главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В отношении Пригожина возбудили уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу.
  • После заявления главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о фактическом объявлении войны против армии РФ в соцсетях начали публиковать фото бронетехники на улицах Ростова-на-Дону, а на подъездах к Москве, как пишут СМИ, обустраивают блокпосты.

Темы: ПригожинРосcияВагнер
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