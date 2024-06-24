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ВСУ за сутки обезвредили 1300 оккупантов, уничтожили 51 артсистему и 12 танков

Станислав ПогориловПонедельник, 24 июня 2024, 07:55
ВСУ за сутки обезвредили 1300 оккупантов, уничтожили 51 артсистему и 12 танков
Фото: Генштаб ЗСУ

За минувшие сутки российские захватчики на фронте потеряли 1300 военных убитыми и ранеными, также было уничтожено 51 артиллерийскую систему, 15 боевых бронированных машин и 12 танков.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.06.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 535 660 (+1300) человек,
  • танков - 8031 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 15413 (+15) ед,
  • артиллерийских систем - 14246 (+51) ед,
  • РСЗО - 1108 (+0) ед,
  • средств ПВО - 863 (+0) ед,
  • самолетов - 359 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11382 (+27),
  • крылатых ракет - 2323 (+2),
  • кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 19304 (+56) ед,
  • специальной техники - 2397 (+20).

Темы: Вооруженные силыпотери в войнеГенштаб
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