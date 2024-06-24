Нетаньяху: Фаза интенсивных боев против ХАМАС в секторе Газа подходит к концу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье, что фаза интенсивных боевых действий против ХАМАС в секторе Газа подходит к концу, но война не закончится до тех пор, пока исламистская группировка не прекратит контролировать палестинский анклав.

Источник: Нетаньяху, цитирует Reuters

Детали: По словам Нетаньяху, как только интенсивные бои в Газе закончатся, Израиль сможет развернуть больше сил вдоль северной границы с Ливаном, где обострились бои с поддерживаемой Ираном группировкой "Хезболла".

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Прямая речь: "После завершения интенсивной фазы у нас будет возможность перебросить часть сил на север. И мы это сделаем. В первую очередь в оборонительных целях. А во-вторых, чтобы вернуть наших (эвакуированных) жителей домой".

"Если мы сможем, мы сделаем это дипломатическим путем. Если нет, мы сделаем это другим путем. Но мы вернем (эвакуированных жителей) домой".

Детали: Многие израильские города вблизи границы с Ливаном подверглись эвакуации во время боевых действий.

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На вопрос, когда завершится фаза интенсивных боевых действий против ХАМАСа, Нетаньяху ответил: "Скоро. Очень скоро".

Но военные все еще будут действовать в Газе.

Прямая речь: "Я не хочу заканчивать войну и оставлять ХАМАС, как есть".

Детали: Нетаньяху также подтвердил свое неприятие идеи, что Палестинская администрация, базирующаяся на Западном берегу реки Иордан, будет управлять Газой вместо ХАМАСа.

Напомним: