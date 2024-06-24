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Нетаньяху: Фаза интенсивных боев против ХАМАС в секторе Газа подходит к концу

Ольга ГлущенкоПонедельник, 24 июня 2024, 02:34
Нетаньяху: Фаза интенсивных боев против ХАМАС в секторе Газа подходит к концу
Нетаньяху, фото: Getty Images

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье, что фаза интенсивных боевых действий против ХАМАС в секторе Газа подходит к концу, но война не закончится до тех пор, пока исламистская группировка не прекратит контролировать палестинский анклав.

Источник: Нетаньяху, цитирует Reuters

Детали: По словам Нетаньяху, как только интенсивные бои в Газе закончатся, Израиль сможет развернуть больше сил вдоль северной границы с Ливаном, где обострились бои с поддерживаемой Ираном группировкой "Хезболла".

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Прямая речь: "После завершения интенсивной фазы у нас будет возможность перебросить часть сил на север. И мы это сделаем. В первую очередь в оборонительных целях. А во-вторых, чтобы вернуть наших (эвакуированных) жителей домой".

"Если мы сможем, мы сделаем это дипломатическим путем. Если нет, мы сделаем это другим путем. Но мы вернем (эвакуированных жителей) домой".

Детали: Многие израильские города вблизи границы с Ливаном подверглись эвакуации во время боевых действий.

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На вопрос, когда завершится фаза интенсивных боевых действий против ХАМАСа, Нетаньяху ответил: "Скоро. Очень скоро".

Но военные все еще будут действовать в Газе.

Прямая речь: "Я не хочу заканчивать войну и оставлять ХАМАС, как есть".

Детали: Нетаньяху также подтвердил свое неприятие идеи, что Палестинская администрация, базирующаяся на Западном берегу реки Иордан, будет управлять Газой вместо ХАМАСа.

Напомним:

  • Палестинская группировка ХАМАС 26 мая впервые за последние месяцы нанесла ракетный удар по одному из районов Тель-Авива в центре Израиля. Израильская армия позже нанесла удар по объекту в Рафахе, который, по данным ЦАХАЛ, использовали боевики.
  • По меньшей мере 45 человек погибли, еще более 200 человек ранены. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал авиаудар "трагической ошибкой".
  • 24 мая международный суд ООН промежуточным решением в рамках межгосударственной жалобы, поданной ЮАР против Израиля в связи с операцией в секторе Газа, приказал Израилю безотлагательно остановить наступление в южном городе Рафах.

Темы: ХАМАСИзраильСектор Газа
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