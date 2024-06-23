Оккупанты заявили об атаке на Севастополь, 5 погибших и более 120 пострадавших

момент удара на пляже Севастополя, скриншот видео из соцсетей

Оккупационные власти Крыма и Минобороны РФ заявили об украинской атаке на Севастополь, вследствие которой после работы российской ПВО погибло 5 человек, из которые 3 детей, и ранены более 100 человек.

Источник: так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев, Минобороны РФ, пропагандистское агентство РИА Новости, ТАСС

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Детали: В Минобороны России заявили якобы об атаке "по гражданской инфраструктуре города Севастополь поставленными США оперативно-тактическими ракетами "ATACMS", снаряженными кассетными боевыми частями".

В Минобороны РФ также признали, что жертвы среди мирного населения произошли в результате работы ПВО оккупантов.

"В ходе отражения террористской атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты "ATACMS" были сбиты. Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города", - заявили в ведомстве.

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Мирные жители пострадали, по утверждению российского Минобороны, "в результате падения осколков кассетных суббоеприпасов".

"Губернатор Севастополя" Михаил Развожаев заявил о 3 погибших, из которых двое детей, и около 100 пострадавших.

Он также пожаловался, что удар произошел в праздник Троицы, хотя РФ в этот день и ночью наносила удары по Украине, в частности по Киевской области и по Харькову.

Помощник главы Минздрава РФ заявил, что в результате обстрела Севастополя ранения и травмы получили 124 человека, в том числе 27 детей.

Соцсети сообщают, что погибшие есть на пляже "Учкуевка" в Севастополе.

Мэр Магадана Юрий Гришан сообщил, что вследствие обстрела погибла дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова, находившаяся на отдыхе с родителями в Севастополе, пишет ТАСС.

Обновлено: Позже Развожаев заявил, что количество жертв возросло до пяти, из них трое детей.

Кроме того, по его словам, пять детей находятся в реанимации, остальные пострадавшие получили ранения легкой и средней тяжести.

Что предшествовало: Ранее в воскресенье оккупационные "власти" Крыма заявили, что в Севастополе сработала ПВО и якобы сбила 5 целей.

В результате попадания авиабомб в Харькове в субботу погибли три человека, еще 56 ранены или травмированы, в том числе трое детей.