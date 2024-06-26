Дорогие фляги для ВСУ: Оператор тыла попытался объяснить, почему не купил более дешевые

В "Государственном операторе тыла", который обеспечивает нелетальные потребности ВСУ, заявили, что не смогли приобрести дешевые фляги для армии, потому что украинский производитель не получил соответствующий акт от управления Минобороны, которое занимается сопровождением матобеспечения ВСУ.

Источник: комментарий ДОТ, предоставленный УП

Дословно: "ДОТ закупает товары в соответствии с техническими спецификациями (описаниями продукции), которые формирует Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

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Каждый поставщик, который намерен поставлять свою продукцию для ВСУ, должен получить от ГУРСМО акт соответствия требованиям технической спецификации. Без этого документа ДОТ не подписывает договор, даже если участник предложил самую низкую цену.

Именно такая ситуация сложилась во время закупок ДОТ армейских фляг. Дважды победителем аукциона становился украинский производитель и дважды результаты закупок были отменены из-за неполучения компанией акта соответствия ГУРСМО".

Детали: Там также заявили, что выделили аж 2 месяца между первой и второй закупками, чтобы украинский производитель успел получить этот акт и мог быть законтрактован, но этот документ ему так и не выдали.

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"Государственный оператор тыла" - агентство, обеспечивающее Вооруженные силы Украины питанием, одеждой и амуницией, горюче-смазочными материалами.

Напомним: