Украина в рамках обмена отдала РФ одного из попов УПЦ МП, он уже встретился с Кириллом – росСМИ
В рамках последнего обмена пленными в Россию поехал осужденный в Украине митрополит УПЦ МП Ионафан, который оправдывал российскую вооруженную агрессию. Он уже успел встретиться с патриархом РПЦ Владимиром Гундяевым (Кириллом).
Источник: представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в Facebook, российская служба BBC News, сайт РПЦ
Детали: В частности, Ковалев в соцсети отметил, что митрополит УПЦ МП Ионафан уже в РФ, а в Украину вернулись 90 военнопленных. По его словам, Ионафан мог дать согласие на свой обмен 10 апреля этого года.
25 июня РПЦ сообщила, что 75-летний Ионафан был освобожден 22 июня "по ходатайству Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в результате проведенных переговоров".
В еще одном сообщении РПЦ также сказано, что Кирилл встретился с Ионафаном и наградил его церковным орденом Сергия Радонежского I степени. Хотя о самом одрене в РПЦ сообщили еще в конце января 2024 года, это был подарок Ионафану на день рождения.
На видео Кирилл говорит Ионафану: "Вы живы, здоровы, глаза такие же как 20 лет назад. Но сразу видно, что пребывание в плену, не только духовном, но и физическом, свой отпечаток накладывает".
Напомним:
- В августе прошлого года украинский суд признал Ионафана, который возглавлял Тульчинскую епархию УПЦ (Винницкая область), виновным. Ему было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества за оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников.
- В 2023 году президент Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 иерархов и священников УПЦ МП. Среди них был и митрополит УПЦ МП Ионафан (Елецких Анатолий Иванович).
- Во время обысков у Ионафана нашли листовки и тексты с пророссийской пропагандой и призывами к насильственному изменению конституционного строя.
- В Украину 25 июня вернулись 90 украинских воинов из российского плена. Оккупанты утверждают, что произошел равноценный обмен 90 на 90.