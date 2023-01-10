Митрополит УПЦ МП предстанет перед судом: грозит до 8 лет – СБУ
Служба безопасности Украины заявляет, что собрала неопровержимые доказательства вины главы епархии УПЦ МП в Винницкой области Ионафана в публичном оправдании российской вооруженной агрессии против Украины.
Источник: пресс-служба СБУ
Детали: Сообщается, что обвинительный акт направлен в суд (Тульчинский районный суд Винницкой области -ред.).
По материалам СБУ митрополиту грозит реальный срок наказания - до 8 лет лишения свободы.
По данным следствия, митрополит УПЦ МП Тульчинский и Брацлавский Ионафан - в миру Анатолий Елецких - распространял среди верующих пропагандистские листовки, где призывал к захвату власти и изменению границ государственной границы Украины.
Также на одном из сайтов РПЦ он размещал публикации в поддержку российских оккупантов и их военных преступлений.
Во время обысков по месту его жительства и в религиозных сооружениях правоохранители обнаружили: компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий, прокремлевские агитки и литературу.
Инициированная СБУ экспертиза изъятых материалов подтвердила факты незаконной деятельности епископа.
Действия фигуранта квалифицированы по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.
Предыстория:
- 11 октября стало известно об обысках у митрополита Ионафана.
- 12 ноября СБУ подтвердила разоблачение управляющего одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области Ионафана, который оправдывал агрессию РФ и разжигал межконфессиональную вражду среди верующих.
- 7 ноября стало известно, что по материалам СБУ винницкому митрополиту УПЦ МП Ионафану объявили подозрение в разжигании религиозной вражды.
- Сам церковник заявлял на страницах своей епархии, что озвученные спецслужбой обвинения являются безосновательными и не соответствуют истине.
- В конце ноября стало известно, что Ионафан попал в больницу, и что у него запланирована операция.