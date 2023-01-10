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Митрополит УПЦ МП предстанет перед судом: грозит до 8 лет – СБУ

Валентина РоманенкоВторник, 10 января 2023, 11:24
Митрополит УПЦ МП предстанет перед судом: грозит до 8 лет – СБУ
Ионофан. фото с сайта епархии УПЦ МП

Служба безопасности Украины заявляет, что собрала неопровержимые доказательства вины главы епархии УПЦ МП в Винницкой области Ионафана в публичном оправдании российской вооруженной агрессии против Украины.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Сообщается, что обвинительный акт направлен в суд (Тульчинский районный суд Винницкой области -ред.).

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По материалам СБУ митрополиту грозит реальный срок наказания - до 8 лет лишения свободы.

По данным следствия, митрополит УПЦ МП Тульчинский и Брацлавский Ионафан - в миру Анатолий Елецких - распространял среди верующих пропагандистские листовки, где призывал к захвату власти и изменению границ государственной границы Украины.

Также на одном из сайтов РПЦ он размещал публикации в поддержку российских оккупантов и их военных преступлений.

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Во время обысков по месту его жительства и в религиозных сооружениях правоохранители обнаружили: компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий, прокремлевские агитки и литературу.

 

Инициированная СБУ экспертиза изъятых материалов подтвердила факты незаконной деятельности епископа.

Действия фигуранта квалифицированы по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.

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Темы: УПЦ МПСБУвойна
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