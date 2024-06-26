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Зеленский в Донецкой области представил нового командующего Объединенных сил ВСУ и призвал беречь людей

Александр ШумилинСреда, 26 июня 2024, 13:17
Зеленский в Донецкой области представил нового командующего Объединенных сил ВСУ и призвал беречь людей
Новоназначенный командующий Объединенными силами ВСУ Андрей Гнатов. Фото: ОП

Зеленский в Донецкой области представил нового командующего Объединенных сил ВСУ и призвал беречь людей

Президент Владимир Зеленский, находясь в Донецкой области, провел совещание, на котором представил новоназначенного командующего Объединенных сил ВСУ Андрея Гнатова.

Источник: сообщение Офиса президента Украины

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Прямая речь Зеленского: "Понимаю, что это одна из самых ответственных миссий, наверное, одна из самых сложных должностей в армии, особенно во время войны. Поэтому я хочу пожелать вам эффективной работы, успехов и, конечно, победы - как результат соответствующих действий. Очень хочется, чтобы вы помнили, что самое главное - это наши люди, и делали все, чтобы сохранить максимум личного состава".

Детали: Также во время совещания президент заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, начальника Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина и начальника управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Александра Надточия.

Сырский доложил о ситуации на линии фронта в Донецкой области и на отдельных направлениях в Харьковской, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Филашкин рассказал о достройке линий обороны.

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"По его словам, третья линия фортификаций, которую возводят гражданские, готова на 90%. Он также отметил, что областная власть помогает военным в строительстве второй линии оборонительных сооружений", - сказано в сообщении.

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Темы: Зеленскийармия
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