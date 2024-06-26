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Мэру Мукачево избрали меру пресечения – два месяца под стражей или залог 30 млн

Татьяна ОлейникСреда, 26 июня 2024, 18:33
Мэру Мукачево избрали меру пресечения – два месяца под стражей или залог 30 млн
скриншот из трансляции ВАКС

ВАКС избрал меру пресечения городскому голове Мукачевого Андрею Балоге, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением, – содержания под стражей, или залог 30 миллионов гривен.

Источник: Специальная антикоррупционная прокуратура, трансдиция ВАКС

Дословно: "26 июня 2024 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следователь судья ВАКС применил меру пресечения к городскому голове в Закарпатье, который совместно с другими лицами подозревается в злоупотреблении служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка коммунальной собственности 3 га.

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Так, суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 30 млн грн залога, с возложением соответствующих процессуальных обязанностей".

Детали: Также он должен сдать загранпаспорта и не отлучаться за пределы Мукачева без разрешения следователя.

Что предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ

25 июня сотрудники СБУ совместно с НАБУ и САП задержали мэра города Мукачево Андрея Балогу и председателя Мукачевского районного совета Михаила Ланя. Их подозревают в злоупотреблении служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка в центре города площадью более 3 га.

Темы: ЗакарпатьеМукачевокоррупция
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