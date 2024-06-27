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Орбан и Зеленский после рукопожатия эмоционально поговорили на полях саммита ЕС

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловЧетверг, 27 июня 2024, 17:38
Орбан и Зеленский после рукопожатия эмоционально поговорили на полях саммита ЕС
Виктор Орбан, Владимир Зеленский, фото: ОП

Глава венгерского правительства Виктор Орбан на полях саммита ЕС подошел к президенту Владимиру Зеленскому, оба лидера пожали руки, после чего эмоционально пообщались.

Источник: кадры трансляции из Брюсселя, передает "Европейская правда"

Детали: Судя по трансляции из зала заседаний, где находились лидеры ЕС и приглашенный на их встречу Владимир Зеленский, Виктор Орбан сам подошел к президенту Украины и пожал ему руку. Это произошло после подписания соглашений по безопасности Украины с ЕС, а также с Литвой и Эстонией.

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На видео не слышно, о чем говорили лидеры, однако видно, что общение Орбана и Зеленского было довольно эмоциональным. Венгрия через несколько дней, с 1 июля, начнет полугодовое председательство в Совете Евросоюза.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Ранее высокопоставленный чиновник внешнеполитической службы ЕС заявил "ЕвроПравде", что считает самым большим успехом двустороннего соглашения Украины с Евросоюзом то, что его вообще удалось согласовать и подписать, несмотря на позицию Венгрии.

В четверг "Европейская правда" опубликовала перечень из 11 требований по нацменьшинствам, которые венгерский премьер Виктор Орбан выдвинул в обмен на согласие поддержать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Полный перечень требований Венгрии можно прочитать по ссылке

Темы: ОрбанЗеленский
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