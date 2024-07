Орбан і Зеленський після рукостискання емоційно поговорили на полях саміту ЄС

Глава угорського уряду Віктор Орбан на полях саміту ЄС підійшов до президента Володимира Зеленського, обидва лідери потисли руки, після чого емоційно поспілкувалися.

Джерело: кадри трансляції з Брюсселя, передає "Європейська правда"

Деталі: Судячи з трансляції із залу засідань, де перебували лідери ЄС та запрошений на їхню зустріч Володимир Зеленський, Віктор Орбан сам підійшов до президента України та потис йому руку. Це відбулось після підписання безпекових угод України з ЄС, а також з Литвою та Естонією.

На відео не чути, про що говорили лідери, проте видно, що спілкування Орбана і Зеленського було доволі емоційним. Угорщина за кілька днів, з 1 липня, розпочне піврічне головування у Раді Євросоюзу.

