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Разведка Британии оценила последствия удара Украины, который уничтожил сотню российских БПЛА

Ирина Кутелева, Александр ШумилинПятница, 28 июня 2024, 12:52
Разведка Британии оценила последствия удара Украины, который уничтожил сотню российских БПЛА
УНИЧТОЖЕНЫЕ РОССИЙСКИЕ СКЛАДЫ "ШАХЕДОВ", ФОТО: ВМС ВСУ

Разведывательное сообщество Великобритании проанализировало удар украинских сил по военному полигону в российском городе Ейск, где хранились беспилотники различных типов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор британского Минобороны за 28 июня

Детали: Разведка напоминает, что после того, как Украина успешно лишила Россию возможности установить контроль над воздушным пространством над Украиной, Россия была ограничена в возможности использовать свою авиацию.

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Чтобы преодолеть этот недостаток, Россия стала сильно зависеть от широкого использования относительно недорогих беспилотников, которые используются для подавления украинской противовоздушной обороны и атак на военные и гражданские объекты вне пределов досягаемости российской артиллерии.

21 июня украинская сторона сообщила об ударе по российскому 726-му учебному центру ПВО на аэродроме Ейска.

Эта база является одной из по меньшей мере пяти, с которых Россия осуществляет атаки на Украину с помощью беспилотников. Сообщается, что в результате этого удара было уничтожено 120 БПЛА различных типов и ранены 9 человек.

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Разведка предполагает, что в краткосрочной перспективе эти удары вызовут определенные перебои в способности России использовать БПЛА для ударов по целям в глубине украинской территории из этих мест.

Однако РФ, скорее всего, рассредоточит свои уязвимые базы для операций с БПЛА, а следовательно, это влияние, вероятно, будет временным.

"Похоже на то, что Украина воспользуется своими недавними успехами и продолжит кампанию противодействия БПЛА в ущерб России", – добавили в ведомстве.

Напомним, Министерство обороны Великобритании отметило первую годовщину "марша за справедливость" группы Вагнера в своем разведывательном обзоре по российско-украинской войне от 24 июня.

Также разведка оценила риски для российского правительства в связи с практикой отправки заключенных на войну против Украины.

Темы: Великобританияразведка
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