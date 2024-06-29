Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Путин начинает речь о ядерных угрозах, когда Запад принимает решения о помощи Украине – ISW

Ольга ГлущенкоСуббота, 29 июня 2024, 05:02
Путин начинает речь о ядерных угрозах, когда Запад принимает решения о помощи Украине – ISW
путин. фото: Getty Images

Правитель России Владимир Путин заговорил о возобновлении производства ракет средней и малой дальности. По мнению аналитиков, таким образом он пытается влиять на решения Запада, особенно в ключевые моменты политических дискуссий о военной помощи Украине.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Путин 28 июня отдал распоряжение о производстве и развертывании ядерных ракет малой и средней дальности после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности в 2019 году.

Реклама:

Аналитики предполагают что это, вероятно, является частью продолжающейся кампании Кремля по рефлексивному контролю, направленной на влияние на принятие решений Западом в пользу России.

Путин принял участие в заседании Совета безопасности России, на котором заявил, что Россия пообещала соблюдать положения ДРСМД о запрете производства и развертывания ракет средней дальности наземного базирования до тех пор, пока Соединенные Штаты не нарушат эти положения, и что теперь Россия также должна производить и развертывать такие системы.

Соединенные Штаты приостановили участие в ДРСМД 1 февраля 2019 года и вышли из договора 2 августа 2019 года из-за нарушений Россией договора, связанных с разработкой, испытанием и развертыванием ракет средней дальности, а Россия в ответ приостановила свое участие в ДРСМД 2 февраля 2019 года.

ВИДЕО ДНЯ

Путин особо упомянул о двух двусторонних военных учениях США в 2024 году: одно с Филиппинами на Северном Лусоне (Филиппины) 11 апреля и второе с Данией вблизи острова Борнхольм (Дания) 3-5 мая.

В обоих этих двусторонних американских учениях была задействована пусковая установка средней дальности "Тайфун", которая, по данным США, может запускать ракеты SM-6 и "Томагавк". Ракеты SM-6 имеют максимальную дальность 370 км, а "Томагавки" - около 2500 км. Американские официальные лица не уточнили, какие именно ракеты, если таковые были, могли быть задействованы в обоих учениях.

Путин, скорее всего, использует эти учения как "козла отпущения" для своей более широкой кампании рефлексивного контроля, направленной на то, чтобы помешать западной военной помощи Украине.

В этих учениях США и их партнеров были задействованы пусковые установки, способные запускать ракеты, которые могут представлять различную угрозу для России из мест проведения учений. Остров Борнхольм находится примерно в 300 километрах от западного побережья Калининградской области и примерно в 1400 километрах от Москвы.

Шестой флот США уточнил, что учения на острове Борнхольм включали транспортировку пусковой установки "Тайфун" с суши на берег в рамках репетиции защиты конвоя, что свидетельствует о том, что на этих учениях, вероятно, использовалось оружие меньшей дальности.

Ближайший к Филиппинам российский пограничный район - район к юго-западу от Владивостока - находится примерно в 2800 километрах от Северного Лусона, вне пределов досягаемости ракет "Томагавк".

Заявление Путина прозвучало после того, как КНР с опозданием осудила американские учения в Северном Лусоне 30 мая. Путин, вероятно, сослался на учения на Филиппинах отчасти для того, чтобы занять выгодную позицию перед КНР, Северной Кореей и Вьетнамом, поскольку он пытается создать коалицию государств в поддержку новой "евразийской архитектуры безопасности".

Кремль ссылается на страх ядерной конфронтации между Россией и Западом на протяжении всего своего полномасштабного вторжения, чтобы подтолкнуть Запад к самоустранению от предоставления Украине вооружения, необходимого для поддержания ее обороны от российских войск.

Аналитики отмечают, что особенно активно Кремль использует эти усилия в ключевые моменты политических дискуссий на Западе о предоставлении дальнейшей военной помощи Украине.

Ключевые выводы ISW за 28 июня:

  • Путин 28 июня дал указание о производстве и развертывании ядерных ракет малой и средней дальности после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности в 2019 году, что, вероятно, является частью продолжающейся кампании Кремля по рефлексивному контролю, направленной на влияние на принятие решений Западом в пользу России.
  • По сообщениям, 28 июня украинские войска нанесли удар по нефтебазе в России, а в ночь с 27 на 28 июня – по заводу микроэлектроники и воинской части.
  • Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщил 28 июня, что украинские силы повредили или уничтожили более 30 российских военных самолетов за первые шесть месяцев 2024 года, хотя ISW не может полностью подтвердить это сообщение.
  • Как сообщается, многие российские элиты перешли от критики военных усилий России в Украине к их поддержке, поскольку считают, что Россия побеждает.
  • Российские чиновники призвали к ужесточению наказаний в уголовной системе РФ, вероятно, в ответ на недавние террористические атаки в Дагестане.
  • Россия, возможно, создает теневой флот для транспортировки российского сжиженного природного газа в обход западных санкций.
  • Украинские войска недавно восстановили утраченные позиции возле Волчанска и Кременной, а российские войска продвинулись вперед возле Часового Яра.
  • Российское издание "Важные истории", используя данные Росстата, подсчитало, что более 71 000 российских мужчин погибли на войне в Украине в 2022 и 2023 годах.

Темы: ISWПутинядерное оружиевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СМИ: Орбан после посещений Киева едет в Москву

В Киеве открыли выставку спасенного от оккупантов "скифского золота"

В Украине существует риск скачка цен - Минэкономики

Зеленский отрицает большое влияние Ермака: Он делает то, что говорю ему я

Зеленский объяснил, почему сложно на фронте: 14 бригад резерва стоят без оружия

видеоУникальная спецоперация: защитники спасли из оккупации морпеха, который больше года был в плену

Все новости...
Россия нанесла ракетный удар по девятиэтажке в Днепре, есть погибший. Среди раненых беременная и младенец
Reuters: США предоставят Украине новый пакет военной помощи с ракетами ПВО HAWK
Защитники уничтожили все 10 "Шахедов", которыми враг атаковал Украину
Россияне потеряли еще 1070 солдат, 57 артсистем и 7 танков
Последние новости
19:41
Евро-2024Не показали весь свой потенциал: Ребров подвел итоги выступления сборной Украины на Евро
19:29
В Австралии полиция обнаружила останки 12-летней девочки, которую во время купания в водоеме похитил крокодил
19:28
Оккупанты ударили дроном по двум гражданским в Херсоне
19:07
Доля воздушных тревог во время работы торговых центров снизилась до 11%
19:03
В Ворохте на Прикарпатье местные напали на блокпост ТЦК, потому что тот "отпугивал туристов"
18:36
Nvidia заработает 12 миллиардов долларов на чипах ИИ в Китае в 2024 году, несмотря на контроль США
18:30
В Киевской области женщина сбросила собаку с моста: волонтеры спасли животное и назвали Горошинкой
18:25
СМИ: Орбан после посещений Киева едет в Москву
18:11
Путин заявил, что не прекратит огонь в Украине: мир через посредников и Раду его не устраивает
18:08
Российский дрон атаковал мирного жителя на Херсонщине
Все новости...
Реклама:
Реклама: