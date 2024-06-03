Нидерланды не будут запрещать использование F-16 для ударов по целям на территории РФ

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что ее страна предоставит Украине разрешение применять переданные истребители F-16 в том числе для ударов по целям на территории России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Прямая речь: "Мы применяем (к самолетам - Ред.) тот же принцип, что и ко всем другим поставкам оружия - с тех пор как мы передали его Украине, Украина решает, как его использовать. Мы только просим соблюдать международное право и право на самооборону так, как это определено Уставом ООН, что означает, что они могут применять оружие для поражения военных целей, которые ей необходимо поразить в целях самообороны".

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Детали: Оллонгрен была среди тех, кто призывал снять ограничения на применение Украиной западного оружия тех союзников, которые их устанавливали.

Министр также выразила надежду, что после передачи полномочий новому правительству политика по поддержке Украины сохранится.

"Думаю, очень важно, чтобы мы продолжали играть эту роль. Я видела программу нового правительства, и в ней предусмотрено продолжение поддержки Украины и указано, что правительство ценит сотрудничество в ЕС и НАТО", – отметила Оллонгрен.

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Напомним: Дания также заявила, что не будет ограничивать Украину в применении F-16, которые планирует передать.