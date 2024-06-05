Минобороны запускает проект по рекрутингу операторов беспилотников

Минобороны совместно с фондом Dignitas запускает проект по рекрутингу операторов беспилотников.

Источник: Минобороны обороны Украины

Детали: В Минобороны также сообщили, что партнером проекта, который обеспечивает подготовку и обучение операторов беспилотников, является команда фонда Dignitas Victory Drones.

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Набор граждан, желающих служить операторами БПЛА, будет происходить через Центры рекрутинга украинской армии.

Стать оператором может любой желающий в возрасте от 18 лет даже без подобного гражданского опыта. Достаточно обратиться в один из центров рекрутинга, где помогут заполнить заявку и предоставят сопровождение всего процесса. Прийти и попробовать себя можно уже с повесткой об уточнении данных.

По словам уполномоченного представителя Минобороны по вопросам рекрутинга Алексея Бежевца, сначала человек проходит курсы онлайн. Если результат положительный, переходит на другой этап. Здесь он уже непосредственного общается со специалистами Victory Drones, берет на себя обязательства после обучения попасть в Вооруженные силы и заниматься, собственно, своей профессиональной деятельностью.

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Затем человек учится управлять БПЛА на полигонах и оформляется на контракт. В рекрутинговых центрах рекрутеры доносят эту информацию, после чего помогают на всех этапах кандидату.

Проект Victory Drones будет проводить профессиональное многоэтапное бесплатное обучение как онлайн, так и оффлайн, которое в среднем будет занимать месяц. На последнем этапе обучения кандидат начинает процесс оформления для прохождения военной службы по контракту в выбранной воинской части и направляется на прохождение базовой общевойсковой подготовки.

После военнослужащий официально подтверждает свои навыки оператора БПЛА, получает соответствующий сертификат и направляется для прохождения службы в выбранной воинской части по своей специальности.

Руководитель подготовки Victory Drones Игорь Борохович отметил, что подготовка будет включать тактическую медицину, психологическую помощь в стрессовых ситуациях и саморегуляцию.

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